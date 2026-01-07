«Пинал меня, будто я труп»: двое мужчин жестоко избили пожилую соседку после ее замечания

07 января 2026, 11:30

В Петербурге два соседа избили пенсионерку после ее замечания о выгуле собак

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге два соседа избили 62-летнюю женщину после того, как она сделала им замечание о выгуле собак на детской площадке. Об этом телеканал 78.ru со ссылкой на слова пострадавшей.





Инцидент произошел днем 6 января на Невском проспекте. Председательница дома Светлана Кабакова рассказала, что после словесной перепалки один из мужчин ударил ее сзади, повалил на землю, начал таскать и пинать. К нему присоединился второй жилец, а их собака в это время кусала и царапала пенсионерку. Мужчины оттащили ее от уличных камер, после чего ударили пистолетом по голове.



«Он подошел со спины, взял, ударил меня. Я упала, таскал меня, пинал меня, как будто я труп, что ли. <...> Собака где-то бегала, кусала, подрала меня всю. <...> Мужчины вдвоем меня, как труп, оттащили от камеры, чтобы никто не видел. Ну, и пистолетом там мне по голове», — заявила пострадавшая.