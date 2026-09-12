В Петербурге специалисты помогли заблудившемуся лосю вернуться домой
В Петербурге заблудившегося лося, который 11 сентября вышел к людям в Приморском районе, вернули в лес. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно материалу, животное случайно оказалось в городе и не смогло самостоятельно покинуть оживлённые улицы. Местные жители переживали за зверя и сообщили о нём специалистам. Эксперты из Комитета по природопользованию и сотрудники городских ведомств обездвижили сохатого и доставили его в привычную среду обитания.
В ведомстве напомнили, что сейчас идёт сезонная миграция, поэтому подобное может повториться. При встрече с диким животным россиянам не следует приближаться к нему или пытаться привлечь внимание — испуганный зверь поведёт себя непредсказуемо. Водителям, в свою очередь, стоит следить за дорожными знаками и не превышать скорость.
Ранее генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, почему высокая скорость 5G нужна далеко не всем. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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