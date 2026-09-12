Упавший со скалы в Дагестане турист скончался по пути в больницу

12 сентября 2026, 01:26

Упавший с горы Шалбуздаг в Дагестане турист скончался до прибытия в больницу

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В Докузпаринском районе Дагестана мужчина упал с горы Шалбуздаг. Мужчину экстренно эвакуировали с помощью вертолёта, пишет ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону.