Упавший со скалы в Дагестане турист скончался по пути в больницу
В Докузпаринском районе Дагестана мужчина упал с горы Шалбуздаг. Мужчину экстренно эвакуировали с помощью вертолёта, пишет ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону.
Спасательная операция проходила в сложных условиях — рельеф в этом районе труднопроходимый. К месту происшествия направили вертолёт с реаниматологом и врачом Дагестанского Центра медицины и катастроф на борту. Специалисты прибыли оперативно, однако пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии.
После посадки в аэропорту Махачкалы мужчину передали медикам скорой помощи для доставки в городскую больницу. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия прямо в пути, но спасти пострадавшего не удалось — он скончался.
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