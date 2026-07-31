Врач Кондрахин предупредил о риске плесени и клещей в нечищеном кондиционере

31 июля 2026, 09:42

Врач Кондрахин: без ухода кондиционер становится источником плесневых грибов

Фото: iStock/y_seki

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что кондиционер без регулярной очистки способен накапливать пыль, пылевых клещей и плесень. При запуске техники загрязнения попадают в воздух и затем в дыхательные пути человека.