Врач Кондрахин предупредил о риске плесени и клещей в нечищеном кондиционере
Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что кондиционер без регулярной очистки способен накапливать пыль, пылевых клещей и плесень. При запуске техники загрязнения попадают в воздух и затем в дыхательные пути человека.
В беседе с RT специалист пояснил, что опасность усиливает влага, остающаяся внутри устройства после долгого простоя. В таких условиях грибки активно размножаются и могут вызывать аллергические реакции. Кондрахин посоветовал не направлять поток охлажденного воздуха прямо на людей. После возвращения с жары не стоит сразу включать прибор на минимальную температуру.
Врач рекомендовал сохранять разницу между температурой на улице и в помещении в пределах 5 градусов. Так, при +27 градусах за окном достаточно установить на устройстве +22. Для проветривания комнаты специалист предложил ненадолго открывать окно на теневой стороне дома и закрывать помещение блэкаут-шторами. При сухом воздухе он посоветовал включать увлажнитель, поскольку кондиционер снижает уровень влажности.
Пользуйтесь кондиционером постепенно: не ставьте сразу слишком низкую температуру после улицы. Оптимально, чтобы разница между температурой на улице и в комнате была не больше 5–7 градусов. Например, если на улице +30 °C, настройте прибор на +23…+25 °C.
Не направляйте холодный поток воздуха прямо на себя, детей или кровать. Лучше включить режим рассеивания воздуха либо направить жалюзи вверх и в сторону. Также не стоит находиться под кондиционером сразу после душа или интенсивной тренировки — это повышает риск переохлаждения. Регулярно очищайте фильтры и обслуживайте устройство, особенно перед летним сезоном.
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