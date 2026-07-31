Терапевт предупредила о рисках сна под работающим вентилятором
Терапевт Хана Патель рассказала, что ночной сон при включенном вентиляторе способен усилить проявления аллергии, ухудшить самочувствие при астме и вызвать раздражение кожи. Об этом сообщает Metro.
Воздушный поток поднимает и разносит по спальне частицы пыли и пыльцу. Из-за этого аллергены легче попадают в дыхательные пути и контактируют с кожей, пояснила врач. Людям с повышенной чувствительностью к таким раздражителям стоит учитывать этот фактор при использовании прибора ночью.
Патель отметила, что вентилятор способен стать триггером астматического приступа. Холодный поток воздуха иногда вызывает напряжение мышц во сне, поэтому утром человек может почувствовать болезненность или скованность. Еще одним последствием врач назвала сухость кожных покровов. По ее словам, эффект напоминает состояние после долгого авиаперелета. Чтобы снизить риск раздражения, терапевт посоветовала наносить увлажняющие средства перед отдыхом и после пробуждения.
Чтобы улучшить сон, важно соблюдать стабильный режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. За час до отдыха лучше отказаться от телефона, компьютера и яркого света, проветрить спальню и поддерживать в ней комфортную прохладную температуру. Также стоит ограничить кофеин, алкоголь и плотный ужин во второй половине дня.
Полезно создать спокойный вечерний ритуал: принять теплый душ, почитать книгу, послушать тихую музыку или выполнить дыхательные упражнения. Если в комнате работает вентилятор, не направляйте поток воздуха прямо на кровать и регулярно очищайте прибор от пыли. При постоянной бессоннице, частых пробуждениях или сильной дневной усталости стоит обратиться к врачу.
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