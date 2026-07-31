Терапевт предупредила о рисках сна под работающим вентилятором

31 июля 2026, 08:52

Терапевт Патель: Сон под вентилятором может спровоцировать астму

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт Хана Патель рассказала, что ночной сон при включенном вентиляторе способен усилить проявления аллергии, ухудшить самочувствие при астме и вызвать раздражение кожи. Об этом сообщает Metro.