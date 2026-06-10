Все татарстанские паломники вернулись домой после хаджа
В Татарстан завершилось возвращение паломников, совершивших хадж в 2026 году. Последний самолёт с верующими приземлился в Казани 10 июня. Об этом сообщает «Татар-информ».
Отмечается, что именно этот рейс стал единственным, прибывшим с задержкой. Таким образом, все 1800 татарстанцев, отправившихся в паломничество в мае, благополучно вернулись домой.
В этом году вылеты в Саудовскую Аравию проходили с 16 по 20 мая. Среди паломников были 200 участников специальной военной операции и членов их семей, которые получили возможность совершить хадж при поддержке руководства региона.
Большая часть верующих — 1461 человек — отправилась в Медину прямыми рейсами из Казани. Ещё 339 жителей республики вылетели через Москву. Во время поездки паломников сопровождали 20 врачей из Казани различных специальностей.
Возвращение хаджиев началось 3 июня. Если на отправку паломников потребовалось пять дней, то обратный путь занял семь дней. Хадж считается одним из важнейших религиозных обрядов для мусульман и совершается ежегодно в священных городах Мекке и Медине.
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