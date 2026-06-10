Все татарстанские паломники вернулись домой после хаджа

10 июня 2026, 22:06

Последний рейс с хаджиями прибыл в Казань 10 июня

Фото: Istock / anyaberkut

В Татарстан завершилось возвращение паломников, совершивших хадж в 2026 году. Последний самолёт с верующими приземлился в Казани 10 июня. Об этом сообщает «Татар-информ».