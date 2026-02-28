28 февраля 2026, 15:12

Впавшая в кому во время отпуска в Египте учительница умерла в Татарстане

Фото: istockphoto/Iulianna Est

51-летняя заслуженная учительница Татарстана Ольга Гардиханова из Алексеевского района скончалась в больнице, так и не выйдя из комы. Об этом сообщают «Челнинские известия».