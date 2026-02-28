Достижения.рф

Впавшая в кому во время отпуска в Египте учительница умерла

Впавшая в кому во время отпуска в Египте учительница умерла в Татарстане
Фото: istockphoto/Iulianna Est

51-летняя заслуженная учительница Татарстана Ольга Гардиханова из Алексеевского района скончалась в больнице, так и не выйдя из комы. Об этом сообщают «Челнинские известия».



На январских каникулах она вместе с детьми отправилась в Египет. В аэропорту Шарм-эль-Шейха женщине внезапно стало плохо — она потеряла сознание. Пострадавшую доставили в местную клинику, где врачи диагностировали инсульт.

В конце января Ольгу Гардиханову в тяжёлом состоянии эвакуировали в Казань. Там ее госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее житель Благовещенска жестоко избил собутыльника.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0