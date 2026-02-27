В Талдоме врачи спасли жизнь пациента, удалив огромную опухоль в кишечнике

27 февраля 2026, 22:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Талдомской больницы удалили мужчине опухоль в кишечнике размером с теннисный мяч. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в хирургическое отделение клиники 62-летнего пациента с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и резкое ухудшение состояния. В ходе обследования врачи выявили у него новообразование в кишечнике размером 10 на 4 сантиметра. Оно полностью перекрывало просвет кишки и вызывало острую непроходимость.



Состояние пациента грозило тяжёлой интоксикацией организма и серьёзными осложнениями, вплоть до перитонита и летального исхода.

«Мы не только удалили поражённый участок кишечника вместе с опухолью, но и восстановили целостность органа, соединив здоровые концы. Это позволило обойтись без установки колостомы с выведением кишки на переднюю брюшную стенку для ликвидации отходов. Благодаря этому у пациента восстановилась работа пищеварительной системы», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы в Талдоме Вадим Афроськин.