Врач Маматов назвал панты марала дополнением к осеннему восстановлению

17 сентября 2026, 13:37

Врач Маматов: панты маралов поддерживают работоспособность организма осенью

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов заявил, что препараты из пантов марала способны поддержать тонус в период осеннего спада активности.