Врач Маматов назвал панты марала дополнением к осеннему восстановлению
Врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов заявил, что препараты из пантов марала способны поддержать тонус в период осеннего спада активности.
По словам специалиста, с сокращением светового дня многие люди чаще жалуются на усталость, трудности с утренним пробуждением и снижение интереса к привычным нагрузкам. Пантовые средства применяют в восстановительных программах для поддержания энергии и общего самочувствия.
При этом Маматов призвал не считать такие препараты универсальным решением. Сначала стоит разобраться с причинами упадка сил: оценить качество сна, уровень физической активности, рацион, возможные дефициты и состояние здоровья.
Врач в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что эффект от любых восстановительных мер зависит от повседневных привычек. Постоянный недосып, стресс, малоподвижность и избыток сладкой либо ультрапереработанной еды не компенсирует один препарат.
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