Жена исчезнувшего на Алтае сотрудника МЧС объяснила, почему он мог пропасть

30 октября 2026, 07:10

Жена пропавшего на Алтае пожарного считает, что ему стало плохо по дороге на пасеку

Фото: iStock/Karina Schultze

В Республике Алтай уже почти две недели разыскивают сотрудника МЧС. Жена пропавшего предполагает, что ему могло стать плохо по дороге на пасеку. Об этом сообщает РИА Новости.





Сотрудник пятой пожарно-спасательной части Игорь Большаков пропал 17 октября в 26 километрах от села Чемал. Его автомобиль обнаружили в урочище Ак-Кая. К поискам привлекали вертолёт «Робинсон», но обнаружить мужчину не удалось.



Волонтёры обследовали место исчезновения и считают, что до пасеки Большаков, вероятнее всего, не дошёл: следов пребывания нет, ульи не тронуты, в охотничьих избушках никого не было. По словам супруги пропавшего, в день исчезновения мужчина был одет в белую одежду. Выпавший снег и светлый камуфляж затрудняют поиски: если сотрудник МЧС упал в ложбинку, найти его сложно.



«За версию, что мужчине стало плохо, говорит примятая трава, обнаруженная у ручья. Как будто там кто-то сидел. Но может быть, что там стоял мешок с косулей, которую он, вероятно, добыл перед исчезновением», — пояснили РИА Новости в правоохранительных органах региона.