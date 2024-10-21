Иммунолог Болибок объяснил всё меньшую эффективность антибиотиков

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.
«Бактерии размножаются, и не все они оказываются чувствительны к антибиотикам. Эти остатки должна лечить иммунная система человека. Антибиотик — помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Когда уничтожается почти всё, но чуть-чуть остаётся, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, устойчивым к антибиотику. Это повторяется из раза в раз, если у человека недостаточность иммунитета, иммунодефицит», — пояснил в беседе с RT врач.
Роль здесь играет и то, что в мире увеличивается число стареющих людей и тех, у кого присутствует «возрастной иммунодефицит», добавил специалист.
А врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила о том, что принимать антибиотики следует строго при назначении врача при наличии подтвержденного диагноза бактериальной инфекции.
«Антибиотики стоит принимать только по рекомендации врача. Самостоятельно вы не сможете себе назначать антибиотики: должно быть чёткое указание, чёткие соответствия крови, клинической картины и диагноза», — отметила в беседе с «Москвой 24» Ярцева.
Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.
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Мелисса Тимофеева