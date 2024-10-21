Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина

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Стремительное увеличение числа микроорганизмов ставит под угрозу достижения современной медицины. Об этом информирует таблоид Bild.
«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.
Основными факторами ухудшения ситуации стали рост туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное назначение антибиотиков, особенно при лечении респираторных заболеваний, вызванных вирусами. Эксперты отмечают, что антибиотики часто назначаются не по делу, особенно детям с простудами, что способствует развитию устойчивых патогенов.
Согласно недавнему исследованию, к 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. В Европейском Союзе уже сейчас ежегодно умирает около 35 тысяч человек от инфекций, связанных с устойчивыми бактериями.
Дополнительно, нехватка новых антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что ставит под сомнение способность медицины справиться с растущими угрозами.
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