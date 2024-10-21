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Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина

Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает
21 октября 2024, 08:35
Фото: iStock/SweetBunFactory

Фото: iStock/SweetBunFactory

Стремительное увеличение числа микроорганизмов ставит под угрозу достижения современной медицины. Об этом информирует таблоид Bild.
«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

Основными факторами ухудшения ситуации стали рост туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное назначение антибиотиков, особенно при лечении респираторных заболеваний, вызванных вирусами. Эксперты отмечают, что антибиотики часто назначаются не по делу, особенно детям с простудами, что способствует развитию устойчивых патогенов.



Согласно недавнему исследованию, к 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. В Европейском Союзе уже сейчас ежегодно умирает около 35 тысяч человек от инфекций, связанных с устойчивыми бактериями.

Дополнительно, нехватка новых антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что ставит под сомнение способность медицины справиться с растущими угрозами.

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Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса
19 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/fizkes

Кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила о связи между сном и стрессом, которая заключается в том, что полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов.
«У человека, который мало спит, снижается чувствительность к инсулину, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету. Набор лишнего веса также связан с хроническим недосыпанием. Нарушается аппетит, усиливается голод, человек, который ночью не спит, тянется к холодильнику», — добавила в беседе с RT врач.

До этого врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что на сегодняшний день медицине известно 44 группы крови с различными белками.

«Многие слышали про резус-фактор, о котором обычно говорят неразрывно с одной из четырех групп крови. У человека может быть первая группа крови с положительным резус-фактором или третья с отрицательным. Этот показатель определяют по наличию особого белка D на поверхности красных кровяных телец. Если белок есть, то резус-фактор положительный, а если нет — отрицательный», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.

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#врач
#человек
#здоровье
#сон
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Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50+
19 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/Armastas

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
«В хурме много витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей. Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что волосы долго не будут седеть. Хурма предотвращает преждевременное старение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

При этом он предупредил о том, что злоупотреблять хурмой всё равно не следует, особенно тем людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.

А врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, что людям с пищевой непереносимостью каких-либо элементов следует вести пищевой дневник.

«При пищевой непереносимости пациенту назначают ежедневно вести дневник питания, чтобы обнаружить «продукт-виновник». Врач также может назначить анализы крови на исключение целиакии и аллергии на пищевые продукты. Лечение направлено на облегчение симптомов. По показаниям пациенту назначают антацидные и противодиарейные лекарства, а в некоторых случаях — приём ферментов», — прояснила в беседе с RT врач.

Ранее эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.

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#продукты
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#диетолог
#иммунитет
#здоровье
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Эксперт здорового питания Гудимова назвала полезную альтернативу чипсам
Эксперт здорового питания Гудимова советовала заменить снеки фруктовыми чипсами
18 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/javi_indy

Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.
«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — пояснила в беседе с Газета.ру Гудимова.

Она добавила, что альтернативой сладким глазированным хлопьям и шарикам могут стать гранола или мюсли в сочетании с натуральным йогуртом.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявляла, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.

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#врач
#диетолог
#сладости
#продукты
#здоровье
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Врач Абрамова объяснила нецелесообразность анализов для выявления депрессии
18 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.
Для диагностирования депрессии врач рекомендовала обращаться всё же к узкопрофильным специалистам.

«Депрессивное состояние влияет на уровень некоторых гормонов: кортизола, дофамина, серотонина и др. Но результаты анализов, определяющих гормоны, могут оставаться в пределах нормы даже при наличии депрессивного состояния. Поэтому для диагностики депрессии целесообразно не сдавать анализы, а обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту», – пояснила в беседе с Газета.ру Абрамова.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщала, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.

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#психолог
#врач
#анализы
#депрессия
#здоровье
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Несколько школ Сыктывкара закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа
Ряд школ Сыктывкара закрыли на карантин из-за распространения гриппа
18 октября 2024, 16:50

Фото: iStock/ evgenyatamanenko

На территории республики Коми сейчас выросло число зараженных ОРВИ и гриппом, из-за чего часть школ и детских садов закрылись на карантин.
Занятия полностью приостановлены уже в шести учебных учреждениях, в двух только частично.
«Организациям дополнительного образования, физкультурно-спортивным и культурным учреждениям рекомендовано ограничить допуск учеников из вышеперечисленных школ на занятия на время карантина. Образовательный процесс будет приостановлен до 26 октября включительно», — говорится в постановлении мэра города Сыктывкара.
Роспотребнадзор по Республике Коми рекомендовал перейти в режим карантина тем образовательным учреждениям, в которых обнаружили от 5 до 9 заразившихся внебольничной пневмонией.
Также в рамках проведения карантинных мероприятий будут привлечены специализированные организации для дезинфекции образовательных помещений.

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#роспотребнадзор
#коми
#орви
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Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди
18 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин, при этом есть факторы, которые во много раз увеличивают риск развития этой болезни. О них рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Для профилактики рака груди очень важно отказаться от спиртных напитков и курения. Согласно данным исследований, риск возникновения рака молочной железы у курящих женщин в четыре раза выше, чем у некурящих», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что даже оставшаяся в прошлом вредная привычка продолжает оказывать негативное влияние на здоровье — хотя и в значительно меньшей степени.

«У бывших курильщиц риск развития рака молочной железы в два раза выше, чем у тех, кто никогда не курил», — пояснил нарколог.
Виталий Холдин также подчеркнул, что опасность заболеть раком груди повышает и алкоголь.

«Риск развития рака молочной железы увеличивается у тех женщин, которые постоянно употребляют алкогольные напитки даже в небольшом количестве», — заявил Холдин.
Эксперт напомнил, что для эффективного лечение онкозаболевания важно заметить его на ранней стадии, поэтому женщинам нужно регулярно проводить самодиагностику и при выявлении каких-либо отклонений не откладывать визит к врачу.

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#минздрав мо
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#курение
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«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких
Врач Черемушкин: изменение состояния иммунитета может стать причиной развития рака легких
18 октября 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

В структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких. На него приходится почти 17 % смертей от всех онкологических болезней. Легочная онкопатология склонна к агрессивному течению, раннему метастазированию, а самое страшное — редко диагностируется в начале развития. Из выявленных больных только 14 % диагноз был поставлен на первой стадии.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.

«Самый большой процент заболеваемости онкологией связан с первой линией обороны — это легкие. Когда вы вдыхаете, поглощаете кислород, идет отложение всех химических, вирусных, бактериальных патологий», — сказал врач.

Он добавил, что маленькую опухоль в легком невозможно обнаружить самостоятельно из-за самого строения органа, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

«Опухоль выявляется с метастазами, потому что такова биология. Большая часть населения, особенно курильщики, имеют хронические воспалительные процессы в легких, мы никак не отличим обычный кашель или мокроту от опухольной патологии. Однако вокруг опухоли образуется большое количество ранимых сосудов, поэтому появление крови — это первое, что должно насторожить. Потеря веса, слабость, температура — это общие симптомы интоксикации», — рассказал онколог.

По его словам, метастазы у человека появляются тогда, когда клетки, сформировав первичный очаг, начинают терять связь с соседями и мигрируют по лимфатической жидкости.

«Сосудистая система замкнутая, а лимфа обтекает все ткани. Именно через нее клетки начинают двигаться по потоку и встречают первые лимфоузлы. Вдыхание и вдыхание это стимулирует движение клетки. Опухолевая клетка делится и становится лысой, она ни за что не отвечает, ни в чем не участвует, цепляется и дает рост новому поражению», — объяснил специалист.

Евгений Черемушкин призвал ежегодно делать рентген легких в качестве профилактики, а также быть внимательнее к себе и при любых странностях на теле обращаться к специалистам, потому что любое изменение состояния иммунитета может стать причиной возникновения болезни.

«Лучше несколько раз сходить по ерунде, чем что-то пропустить. С биологической точки зрения говорить, что рак вылечен, трудно. Важно другое — при злокачественной опухоли достичь равновесия. Человек должен находиться на динамическом наблюдении, а любое непонятное состояние является онкологической настороженностью. Это мина замедленного действия», — заключил врач.

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#смерть
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В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
18 октября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездная донорская акция будет проходить на базе дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Многоуважаемые доноры и просто неравнодушные люди! Приглашаем вас на совершение маленького, но такого важного подвига — сдать кровь и спасти чью-то жизнь», — обратились к жителям Павловского Посада сотрудники выездной бригады Московского областного центра крови.
День донора будет проходить с 9 утра до полудня. Сдать кровь могут люди старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. Отмечается, что накануне донации нужно соблюдать диету: не пить алкоголь и не есть жирного. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.

Отмечается, что донорам положены два дополнительных оплаченных выходных дня, компенсация питания и иные льготы.

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#павловский посад
#донор
#донорская кровь
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Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии
Врач Морозов: депрессию могут вызвать тяжёлые заболевания
17 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/AnnaStills

Врач-психиатр Денис Морозов заявил, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
Факторами риска для развития болезни также являются стресс, наследственность, индивидуальные свойства личности, сокращение солнечного дня, считает специалист.

«Болезни могут спровоцировать развитие депрессии из-за стресса. Но с позиций современной медицины роль соматических заболеваний не ограничивается стрессом. При многих болезнях, например, заболеваниях сердца, сахарном диабете, раке и др., обнаруживается ряд пусковых механизмов развития этих болезней и депрессии. Неврологические заболевания также являются серьёзным фактором риска депрессии», — пояснил в беседе с Газета.ру Морозов.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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#стресс
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