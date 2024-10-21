Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина

В структуре онкозаболеваний первое место по летальности занимает рак легких. На него приходится почти 17 % смертей от всех онкологических болезней. Легочная онкопатология склонна к агрессивному течению, раннему метастазированию, а самое страшное — редко диагностируется в начале развития. Из выявленных больных только 14 % диагноз был поставлен на первой стадии.