Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
С момента начала вакцинации от гриппа прививки в мобильных комплексах сделали около 18 тыс. жители Московской области.
Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Пройти вакцинацию в регионе можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе. Чтобы привиться в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр, исключит противопоказания к вакцинации и сделает прививку.
График работы и адреса мобильных комплексов можно найти на сайте.
Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
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«Вакцинация – самая надёжная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе в самых людных местах, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы. Всего с начала кампании по вакцинации возможностью сделать там прививку воспользовались почти 18 тыс. человек», – сказал Сапанюк.
Пройти вакцинацию в регионе можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе. Чтобы привиться в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр, исключит противопоказания к вакцинации и сделает прививку.
График работы и адреса мобильных комплексов можно найти на сайте.
Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская