Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.