Врач МОНИИАГ Забелина рассказала, как беременной женщине подготовиться к Новому году

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Зимние праздники — это радостное время, но обильные застолья и визиты гостей могут негативно сказаться на здоровье беременной женщины. Врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Татьяна Забелина рассказала, как защитить себя и малыша от возможных рисков.
«Правильному питанию беременной женщины стоит уделять внимание во время любых праздничных мероприятий. Из рациона будущей мамы должны быть исключены жирные, жареные и копченые продукты. Стоит отдать предпочтение тушеным и запеченым вариантам праздничных блюд. Желательно пересмотреть рецепты традиционных салатов с майонезом, добавлять в них нежирные сорта мяса», — сказала Забелина.Беременным женщинам следует избегать нездорового режима питания во время праздников, когда они переедают за праздничным столом, а затем пытаются компенсировать избыток голодовками. По мнению врача, такой подход может вызвать проблемы с пищеварением и ухудшить самочувствие будущей матери.
Вместо этого специалист рекомендует контролировать количество и качество потребляемой пищи, не бояться отказывать хозяевам, если предлагаемые блюда вредны для беременной, и при необходимости устраивать разгрузочные дни, употребляя 3–4 раза в день полезные продукты, такие как молочные блюда, каши, овощи и фрукты.
В качестве напитков врач советует выбирать некрепкий зелёный чай, напитки из фенхеля и аниса, минеральную воду с щёлочью, ромашковый чай и натуральные соки без сахара в умеренных количествах. Если нет противопоказаний, врач рекомендует не забывать о прогулках, плавании и утренней гимнастике, чтобы зимние праздники не превратились исключительно в застолья, а беременная женщина могла регулярно получать небольшие физические нагрузки.
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