Врач Алимова: приучить детей к здоровому образу жизни можно лишь личным примером

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Приучить детей вести здоровый образ жизнь можно только на личном примере. Об этом заявила врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова. По ее словам, также важен благоприятный моральный климат в семье и дружба между родителями и детьми.
«Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически», — подчеркнула Алимова в разговоре с «Татар-информ».Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что электронные гаджеты и устройства для курения не менее вредны, чем обычные сигареты, и при отказе от них организму потребуется такое время для восстановления.
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