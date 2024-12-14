Врач Алимова: приучить детей к здоровому образу жизни можно лишь личным примером

У тех, кто выглядит старше своих лет, выше риск развития деменции и других когнитивных нарушений. Об этом заявил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, это связано с тем, что у таких людей вместе с внешностью быстрее стареет и сам организм.