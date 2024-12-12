Россиянам рассказали, как избежать зависимости от капель для носа

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Для того, чтобы избежать возникновения зависимости от капель для носа, следует периодически менять их на спреи с другим действующим веществом. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, устойчивость к эффекту капель пропадает в течение года.
«Развившаяся резистентность может исчезнуть, если препарат, а точнее действующее вещество, не принимать в течение года. Через год данный препарат будет действовать как обычно. Чтобы не выработалось привыкание к биологически активному веществу, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать капли с другим действующим веществом», — рассказал врач в беседе с NEWS.ru.Степанов добавил, что резистентность к каплям для носа формируется индивидуально, но рано или поздно устойчивость возникает у каждого человека.
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