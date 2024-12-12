Врачи НИКИ детства рассказали о причинах возникновения бронхиальной астмы у детей

Для снижения риска развития кариеса необязательно полностью исключать из рациона все сладкое, достаточно стараться не есть десерты в качестве перекуса, употребляя его вместе с основным блюдом и выбирать те сладости, которые не остаются надолго в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. По ее словам, лучше совсем отказаться от леденцов, ирисок и нуги, так как они надолго задерживаются во рту.