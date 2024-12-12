Врачи НИКИ детства рассказали о причинах возникновения бронхиальной астмы у детей

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11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это хроническое заболевание дыхательной системы, которое проявляется сухим кашлем, затруднённым дыханием со свистами или хрипами, одышкой и приступами удушья. Специалисты НИКИ рассказали о возможных причинах развития этой болезни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какие факторы окружающей среды могут спровоцировать бронхиальную астму у детей:
Дети с бронхиальной астмой могут вести активную жизнь: заниматься спортом, ходить в школу и в будущем выбрать практически любую профессию.
На сайте «Детство» размещено обучающее видео «Бронхообструктивный синдром у детей», где специалисты НИКИ детства подробно объясняют, как распознать бронхообструктивный синдром у ребёнка, как его лечить, когда необходимо обратиться к врачу и как предотвратить развитие этого заболевания.
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- вирусные и бактериальные инфекции;
- пыльца растений;
- домашняя и книжная пыль;
- шерсть животных;
- продукты жизнедеятельности клещей;
- плесневые гриб;
- табачный дым.
«Если у ребёнка есть предрасположенность к развитию заболевания, эти факторы могут стать причиной воспаления дыхательных путей и появления симптомов бронхиальной астмы», — сказала Одинаева.Астма может вызвать серьёзные проблемы с дыханием, включая приступы удушья, дыхательную недостаточность, тяжёлые нарушения проходимости бронхов и кислородное голодание. Такие состояния опасны для жизни и требуют немедленной медицинской помощи.
Полное излечение от бронхиальной астмы в настоящее время невозможно. Однако при строгом соблюдении рекомендаций врача и приёме необходимых препаратов можно добиться устойчивого контроля над симптомами заболевания.«У детей бронхиальная астма может проявляться в возрасте до пяти лет. Чаще и очевиднее симптомы проявляются в школьном возрасте. Особенно внимательными следует быть родителям, у которых есть наследственная предрасположенность к астме или аллергии, а также тем, чьи дети страдают кожными заболеваниями, болезнями лёгких или ожирением», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
Дети с бронхиальной астмой могут вести активную жизнь: заниматься спортом, ходить в школу и в будущем выбрать практически любую профессию.
На сайте «Детство» размещено обучающее видео «Бронхообструктивный синдром у детей», где специалисты НИКИ детства подробно объясняют, как распознать бронхообструктивный синдром у ребёнка, как его лечить, когда необходимо обратиться к врачу и как предотвратить развитие этого заболевания.
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