Врач МОНИКИ Амхадова посоветовала посещать стоматолога для выявления рака

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Раз в год необходимо обязательно посещать стоматолога. Это поможет не только сохранить красивую улыбку, но и не пропустить начало развития серьёзных заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, раз в полгода нужно проходить онкоскрининг полости рта, сообщила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.
«Сроки выявления имеют жизненно важное значение. Раз в полгода рекомендовано проходить онкоскрининг. На первой стадии рака ротовой полости стойкой ремиссии можно достичь в 95% случаев. 80% заболеваний полости рта – онкология», – подчеркнула Амхадова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.В последние годы, по словам врача, наблюдается увеличение случаев, когда в больницу пациенты попадают уже с третьей – четвёртой стадией рака.
«Одна из причин – отсутствие понимания первичных признаков болезни. Если вы заметили образования или язвы, которые долгое время не заживают, подвижность зубов и зубные боли, обязательно пройдите обследование у врача», – попросила Амхадова.Следить за гигиеной зубов и проходить обследование у стоматолога важно ещё и потому, что при плохой гигиене агрессивные бактерии полости рта проникают в сосуды системы кровообращения, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и все виды ревматизма.
«У беременных состояние полости рта влияет на гормональный фон, на состояние плода. И самое главное: давно уже доказано, что плохое состояние полости рта влияет на мужское здоровье и часто является причиной развития импотенции», – объяснила врач МОНИКИ.В областном Минздраве напомнили, что 9 февраля отмечается Международный день стоматолога – профессиональный праздник врачей, специализирующихся на заболеваниях зубов и полости рта.
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Лора Луганская