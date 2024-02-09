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Врач МОНИКИ Амхадова посоветовала посещать стоматолога для выявления рака

09 февраля 2024, 16:55
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Раз в год необходимо обязательно посещать стоматолога. Это поможет не только сохранить красивую улыбку, но и не пропустить начало развития серьёзных заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, раз в полгода нужно проходить онкоскрининг полости рта, сообщила заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ им. Владимирского Малкан Амхадова.
«Сроки выявления имеют жизненно важное значение. Раз в полгода рекомендовано проходить онкоскрининг. На первой стадии рака ротовой полости стойкой ремиссии можно достичь в 95% случаев. 80% заболеваний полости рта – онкология», – подчеркнула Амхадова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В последние годы, по словам врача, наблюдается увеличение случаев, когда в больницу пациенты попадают уже с третьей – четвёртой стадией рака.

«Одна из причин – отсутствие понимания первичных признаков болезни. Если вы заметили образования или язвы, которые долгое время не заживают, подвижность зубов и зубные боли, обязательно пройдите обследование у врача», – попросила Амхадова.
Следить за гигиеной зубов и проходить обследование у стоматолога важно ещё и потому, что при плохой гигиене агрессивные бактерии полости рта проникают в сосуды системы кровообращения, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и все виды ревматизма.
«У беременных состояние полости рта влияет на гормональный фон, на состояние плода. И самое главное: давно уже доказано, что плохое состояние полости рта влияет на мужское здоровье и часто является причиной развития импотенции», – объяснила врач МОНИКИ.
В областном Минздраве напомнили, что 9 февраля отмечается Международный день стоматолога – профессиональный праздник врачей, специализирующихся на заболеваниях зубов и полости рта.

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#подмосковье
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Озвучена серьёзная проблема школьного изучения английского
Методист Макаров раскритиковал упор на грамматику в изучении английского
09 февраля 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/aga7ta

Методист и академический менеджер продукта Skyeng Антон Макаров высказал мнение о том, что упор на грамматику в изучении английского языка в школах является ошибкой.
Он подчеркнул, что знать язык – это не просто зубрёжка слов и грамматических правил, а умение использовать иностранную речь.

«Часто в школах слишком большие группы по английскому, в лучшем случае класс делится на две половины. Из-за этого, как правило, нет возможности делать группы с одним и тем же уровнем. Учитель ориентируется либо на сильных учеников, и тогда более слабые просто сидят и ничего не понимают, либо на слабых — и тогда сильные скучают, либо на что-то среднее, что делает обучение не оптимальным для тех и других. Эффективно строить работу с разноуровневой группой сложно», — добавил в беседе с Газета.ру Макаров.

В этом, по мнению эксперта, и заключается стремление учителей сделать упор на грамматические основы языке в школьном образовании.

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#учитель
#уроки
#обучение
#язык
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В Кашире применяют технологию зимнего ремонта дорог
09 февраля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проводят ямочный ремонт улично-дорожных сетей эффективным способом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одно из главных преимуществ ямочного ремонта – возможность устранения повреждений самой маленькой площади. Современные технологии позволяют ремонтировать дорожное покрытие и в зимнее время. Нередко в этой ситуации используется такой способ, как укладка горячего варианта асфальтобетонной смеси», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, качество такого ремонта непосредственно зависит от соблюдения технологии, которая никак не отличается от той, что используется при дорожном строительстве.

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#ремонт дорог
#кашира
#подмосковье
#московская область
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Капремонт школы №10 в Кашире завершат к 1 сентября
09 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Закончить капитальный ремонт в каширской школе №10 подрядчик должен к 1 сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте заняты 25 рабочих и две единицы техники. Сейчас завершается демонтаж внутренних конструкций здания. Рабочим предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, установить новые окна и двери, сантехническое оборудование, отремонтировать внутренние помещения и входные группы», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что будет также проведён ремонт внутренних помещений, полностью обновлены мебель и оборудование. Ремонт здания на улице Ленина продолжается в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ. Общая площадь здания составляет около 3,9 тыс. кв. м.

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#школа
#капремонт
#строители
#кашира
#подмосковье
#московская область
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Богородский округ объявил подряд на ремонт трёх участков дорог
09 февраля 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Три лота на ремонт автомобильных дорог на территории Богородского городского округа выставлены на электронные торги, общая начальная сумма контрактов составляет более 122 млн рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении аукциона на ремонт автодорог в Богородском округе размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Разыгрывается три лота. Общая протяжённость подлежащих ремонту участков составляет более 10 километров», — отмечается в сообщении.
Заявки на участие в первом, втором и третьем аукционах принимаются до 16 февраля. Заказчик работ — администрация Богородского городского округа.

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#богородский городской округ
#ремонт дорог
#торги
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«Погиб, прикрывая товарищей»: Опубликовано письмо матери Сырского к погибшему в ВОВ отцу
RT раздобыл письмо матери Сырского к погибшему в ВОВ отцу
09 февраля 2024, 17:08

Фото: iStock/oliviaelisa92

Дед главнокомандующего ВСУ Александра Сырского погиб, прикрывая своих товарищей на Великой отечественной войне.
«Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», — цитирует RT письмо матери Сырского к её погибшему на фронте отцу.

В письме также указано, что до войны дед Сырского работал простым водителем, после чего ушёл на фронт добровольцем. В июне 1941 года он без вести пропал.

О смерти военного семья узнала только в 1945 году, когда домой к Сырским пришёл мужчина и рассказал о том, что случилось. Сделал он это по просьбе погибшего товарища.

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#вторая мировая война
#украина
#россия
#военные
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Испанский визовый центр снова принимает заявления в Казани
09 февраля 2024, 16:46

Фото: iStock/FTiare

После восьмимесячного перерыва, испанский визовый центр в Казани вновь открыл свои двери для желающих посетить Испанию.
Согласно информации, доступной из Telegram-канала «Улететь», прием документов уже начался, и запись продлится до конца февраля.

Помимо этого, планируется открытие филиалов визового центра Испании еще в двух крупных российских городах: Новосибирске и Ростове-на-Дону, что упростит процесс получения визы для жителей этих регионов.

Об этом стало известно во время обсуждения предложения Еврокомиссии увеличить стоимость шенгенских виз для туристов. Предложение вызвало интерес и обсуждение среди граждан Европы, и оно остается открытым для обсуждения до начала марта 2024 года.

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#визы
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#новости
#запись
#испания
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В Подмосковье пройдет экологическая акция «Сохраним природу вместе!»
09 февраля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Акция в Московской области «Сохраним природу вместе!»: на переработку направлено 650 кг картона, стекла, тетрапака. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Шестое мероприятие в рамках акции за 2024 год пройдет 17 февраля в Удельнинском центре внешкольной работы городского округа Воскресенск.

«Весь собранный объем вторсырья будет доставлен на КПО Восток. Здесь каждая фракция будет добавлена в состав партии, за которой приедет переработчик — чтобы на производстве подарить отходам новую жизнь. За время реализации проекта «Сохраним природу вместе!» собрано и отправлено на переработку более 650 кг картона, стекла и тетрапака», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что регоператор ЭкоЛайн-Воскресенск уже поддержал более 65 экологических акций по сбору вторсырья.

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#экологическая акция
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#жизнь
#кпо
#акции
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Щенок остаётся один дома: насколько страшно и опасно?
Как обучить щенка быть одному и самому себя занимать?
09 февраля 2024, 16:38

Фото: iStockanimalinfo

У хозяина есть свои дела, не всегда получается быть дома или рядом с питомцем. Рано или поздно щенок останется один. Важно обучить любимца спокойно относится к одиночеству и как себя занимать самому.
«В целом это очень полезный навык, которому необходимо обучать всех собак, не только маленьких щенков. Бывает, что и взрослые псы не могут спокойно оставаться дома одни: они начинают громить квартиру, пытаясь себя занять.», – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

С какого возраста можно оставлять щенка одного дома?
Когда «малыш» появился, нужно приучить его к правилам дома и распорядку дня. Спокойно дайте освоиться, не ходите за ним по пятам.
Не рекомендуется оставлять щенка в возрасте до полутора месяцев одного, с двух можно на 1-2 часа, а с трёх потихоньку увеличивать. «Малыш» тогда уже запомнит своё место, игрушки и миски. Важно понимать, что не нужно находиться с щенком рядом круглосуточно, вы привяжите его к себе, и в будущем это станет проблемой.

Как научить питомца оставаться одному?
Приучать щенка оставаться одному дома нужно постепенно. Сначала оставляйте его поиграть самостоятельно, дозируйте внимание и не преследуйте. Важно выстроить отношения, в которых хозяин решает сам, когда выделит время для игр и ласки. Забота собаке нужна регулярно, но не настаивайте на контакте. Когда щенок привыкнет к режиму дня, вы станете понимать время, когда малыш утомляется. В этот момент можно оставить его в комнате, но обязательно похвалите за спокойное поведение. А затем уже пробуйте уходить из дома на один-два часа. Не нужно запирать или оставлять питомца, если он сильно нервничает. Дождитесь спокойной реакции и пробуйте снова.

С началом прогулок собака будет искать возможность отдохнуть, поэтому как правило, сытый и уставший питомец будет спать до вашего прихода.
Но если любимец проснулся, чтобы он не скучал, воспользуйтесь специальными игрушками-головоломками, где собака должна добыть лакомство.

Ключ к спокойной реакции щенка на одиночество – это грамотный режим, ранняя социализация, воспитание, и приучение питомца к тому, что он будет дома один.
#собаки
#дом
#советы
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В РФ выделили по сто тысяч рублей на помощь детям, пострадавшим при обстрелах
Россия выделила средства на выплаты детям, пострадавшим при обстрелах
09 февраля 2024, 16:35

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Российское правительство выделило по сто тысяч рублей на помощь детям, пострадавшим при обстрелах, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении агентства.
«Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — сообщается в тексте документа.

В текущем году на эти цели будет выделено 40,8 миллиона рублей. Контроль за реализацией этих средств будет контролировать Министерство труда, до 1 февраля 2025 года оно должно будет предоставить отчёт правительству.

Отмечается, что соответствующая выплата полагается каждому пострадавшему ребёнку.

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#дети
#выплаты
#обстрел
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