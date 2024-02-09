В Подольске спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Лечение заняло 3 года»: Подольские врачи спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии и метастазами. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 2020 году мужчина попал в больницу с разрывом опухоли толстой кишки. Позже у него были обнаружены метастазы в печени в запущенной IV стадии. В этом году его привезли на заключительную операцию лечения.
Стоит отметить, что последнего этапа лечения у мужчины произошла ремиссия и теперь он находится под наблюдение врача-онколога.
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«Заключительным этапом был применён метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели ещё два курса химиотерапии и выполнили хирургическую операцию по удалению последнего очага в печени. В настоящее время пациент полностью избавлен от метастазов», — поделился завотделения торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.
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Мира Полтева