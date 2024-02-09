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В Подмосковье за год профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей

09 февраля 2024, 10:11
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1,4 млн детей и подростков прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Важность медицинской профилактики отметила первый зампред председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова.

«Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению. В прошлом году профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей», — сказала Стригункова.


Она добавила, что забора о здоровье подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений работы региональных властей.

В министерстве также сообщили, что все результаты профилактических медосмотров детей врачи вносят в электронную систему, так что родитель сможет увидеть данные, открыв цифровую медкарту ребёнка.

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В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых
08 февраля 2024, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
По словам Пака, в этом году завершат обновление поликлиники для взрослых. В здании заменят инженерные системы, лифты, перекрытия, усилят фундамент, оконные и дверные проемы.
«Буквально на прошлой неделе я посетил поликлинику. Сейчас готовность объекта – около 50%. Идём по графику», – доложил руководитель муниципалитета.
Пак добавил, что на 2025-2026 годы в Дзержинском запланирован первый за 60 лет ремонт главного корпуса стационара.

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Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым
08 февраля 2024, 14:17

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что пожилым необходимо максимально избегать инфекций и обострений хронических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.
«Пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода какой-то острой инфекции или обострения хронического заболевания. Потому что для них это может стать серьёзным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении», — прокомментировала в беседе с «Москвой» 24 Рунихина.

Она рекомендовала людям в возрасте употреблять пищу, богатые витаминами и полезными минералами.

Ранее сообщалось, что 71-летний мужчина из Испании тяжело заболел после «поцелуя» своего питомца – маленькой собачки породы чихуахуа. Выяснилось, что мужчина заболел воспалением лёгких, а также у него случился септический шок. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Daily Mail, медики выяснили, что возможной причиной болезни стала опасная бактерия Pasteurella multocida, которую переносят питомцы.

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#болезни
#пенсионер
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В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата
08 февраля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два цифровых аппарата для рентгена, сменивших устаревшую аналоговую технику, заработали в медицинских учреждениях в Орехово-Зуеве — местном филиале противотуберкулёзного диспансера и поликлинике №3 Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На ремонт кабинетов и покупку двух новых рентген-аппаратов было направлено более 38 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
На каждом из новых рентген-аппаратов в день можно будет проводить до 70 исследований. Как объяснил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников, цифровой аппарат имеет ряд существенных преимуществ. Это и более низкая лучевая нагрузка, и лучшее качество изображений, и доступность результатов в цифровом формате.

Оборудование было закуплено в рамках масштабной областной программы по обновлению медицинской техники.

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#орехово-зуево
#рентген
#медицинское оборудование
#светлана стригункова
#здравоохранение
#медицина
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В Подмосковье спасли мужчину с практически полностью пораженным желудком
08 февраля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Долгопрудненские врачи спасли 60-летнего пациента с язвой, которая поразила практически весь желудок. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину в больницу доставила скорая с сильными болями в животе и частичной анемией. В ходе осмотра у него обнаружили внутреннее кровотечение, исходившее из язвы желудка.

«После необходимой подготовки мужчина был переведён в отделение реанимации, где ему консервативным путём остановили кровотечение и перелили 1,5 литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, то есть почти полностью произвели его удаление, оставив только 1/6 его часть. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла 4 часа», - поделился завотделения хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Стоит отметить, что после операции мужчину переведен в реанимацию на внутривенное питание. После стабилизации состояния его перевели в палату.

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#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли беременную пациентку с редкой патологией плаценты
08 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Врастание плаценты выявили врачи Видновского перинатального центра у 30-летней женщины на 34-й неделе беременности, специалистам удалось спасти жизни и здоровье будущей матери, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Врастание плаценты — чрезвычайно опасная патология, она может привести к сильнейшему кровотечению и есть риск не только удаления матки, но и смерти для матери и младенца. Особенность заключалась в том, что врастание произошло на матке без рубца – это очень редкий и трудно диагностируемый случай.

«Мы смогли довести беременность до 37-й недели, после чего сделали кесарево сечение. В ходе операции выяснилось, что плацента вросла в заднюю и переднюю стенки матки. Патологические ткани удалось иссечь, сохранив сам репродуктивный орган», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского центра Ильяс Куликов.

Благодаря врачам у женщины родился здоровый мальчик весом 3 кг и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённый ещё находятся под наблюдением врачей.

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#здравоохранение
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Подмосковные росгвардейцы присоединились к акции «Помочь без лишних слов»
08 февраля 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Росгвардейцы присоединились к донорской акции «Помочь без лишних слов» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Добровольная донорская акция «Помочь без лишних слов» проводилась с 5 по 7 февраля при поддержке волонтерской организации.

«Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области стали участниками акции. <…> Забор крови осуществлялся в Волоколамской больнице, откуда в ближайшее время кровь и ее компоненты будут направлены на нужды в медицинские учреждения региона. Большинство росгвардейцев уже не первый год безвозмездно сдают кровь, необходимую для спасения пациентов», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в акции принял участие старший лейтенант полиции Сергей Исаев, который является «Почетным донором». Он более 14 лет принимает участие в донорских акциях и на этот раз сдал кровь уже в 48-й раз.

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В Подмосковье в текущем году планируют провести 5,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО
08 февраля 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около пяти с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют провести в Московской области в 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«На этот год запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур ЭКО. (…) Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Для того, чтобы пройти в Московской области процедуру ЭКО или криопереноса, необходимо оформить квоту. Инструкция по оформлению, а также полный список необходимых документов размещены на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».

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#светлана стригункова
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Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака
Врач Павлова: завтрак до восьми утра снижает риск развития сахарного диабета
07 февраля 2024, 21:44

Фото: istock / Arx0nt

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Телеграм-канале рассказала, что у людей, привыкших завтракать до 8 утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59%.

Врач пояснила, что польза раннего завтрака доказана учеными из Барселоны. На протяжение семи лет исследователи наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек.

«За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз значительно чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после девяти часов утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми», — пояснила Павлова.
Эндокринолог связала это с биологическими ритмами. Как утруждает эксперт, человеку сразу после пробуждения нужно поесть, иначе организму будет сложнее контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

Она отметила, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и содержать жиры, белки и углеводы. Кроме того, врач порекомендовала перед едой пить стана воды. А вот кофе лучше пить примерно через час после употребления пищи, подытожила Павлова.

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Онищенко обвинил в ситуации с корью в России COVID-19
07 февраля 2024, 20:47

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, что случаи выявления кори в России вызваны, в том числе, ослаблением иммунитета людей после пандемии коронавируса.
«Серьёзное снижение иммунной прослойки, это первое. В период короны были нарушения с графиком выполнения плановых прививок от кори среди школьников», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он добавил, что оказывают на эту ситуацию влияние также пробелы в наличии коревой вакцины и график прививок от заболевания среди взрослого населения. Кроме этого, по его словам, есть проблема приезда в страну непривитых мигрантов.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» также говорил, что случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета, к этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей.

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