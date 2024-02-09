В Подмосковье за год профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 1,4 млн детей и подростков прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Важность медицинской профилактики отметила первый зампред председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что забора о здоровье подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений работы региональных властей.
В министерстве также сообщили, что все результаты профилактических медосмотров детей врачи вносят в электронную систему, так что родитель сможет увидеть данные, открыв цифровую медкарту ребёнка.
Читайте также:
В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых
Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым
В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата
«Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению. В прошлом году профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей», — сказала Стригункова.
В министерстве также сообщили, что все результаты профилактических медосмотров детей врачи вносят в электронную систему, так что родитель сможет увидеть данные, открыв цифровую медкарту ребёнка.
Читайте также:
В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых
Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым
В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата
Лев Каштанов