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Не теряться и не врать. Педиатр Новикова рассказала, как подготовить ребёнка к больнице

09 февраля 2024, 15:54
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Госпитализация детей зачастую становится огромным стрессом не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. О том, что нужно сделать перед отъездом в больницу, и как поддержать своего малыша, рассказала заведующая приемным отделением Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Новикова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Специалист отметила, что в экстренной ситуации многие теряются, поэтому нужно сосредоточиться на делах. Во-первых, надо подготовить необходимые для госпитализации документы.

«Базовый набор документов для плановой госпитализации у нас такой: для ребёнка и сопровождающего нужны результаты флюорографии, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, анализы на отсутствие кишечных инфекций за последние две недели. Последнее – для детей до двух лет и их сопровождающих. Кроме того, необходимо свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, страховой полис, направление на госпитализацию, выписка из медкарты и паспорт одного из родителей или опекуна», — сказала Новикова.

В случае экстренной госпитализации одна из важнейших задач — успокоить ребёнка, объяснить ему происходящее и рассказать, что что будет дальше.

«Можно сказать: «Ты заболел, и поедем в больницу, там тебе станет легче». При этом нельзя обманывать ребёнка, говорить, что укол — это «укусит комарик» или что не будет больно. Потому что ложь разрушает доверие ребёнка, что чревато большими проблемами в дальнейшем», — предупредила врач.

Она добавила, что подбодрить ребёнка перед неприятными процедурами поможет какое-нибудь поощрение — игрушка или наклейка, которую он получит сразу после пройденного испытания. А детей постарше стоит по возможности привлекать к обсуждению медицинских решений: это позволит пациентам почувствовать контроль над происходящим.

Мария Новикова также подчеркнула, что родителям нельзя забывать о себе и своём душевном равновесии, так как от спокойного и уверенного родителя ребёнок сможет получить больше поддержки.

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#госпитализация
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Топ-лист популярных коррекций внешности от ведущего хирурга
Хирург Алексанян о популярных коррекциях внешности
09 февраля 2024, 15:27

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Ведущий хирург клиники Art Plastic Тигран Алексанян разгласил список самых популярных коррекций внешности, который попал в руки «Ленты.ру».
Нос занимает вершину списка, где мужчины ищут исправление профессиональных повреждений и природных дефектов, а также улучшение дыхания, в то время как женщины охотнее стремятся к омолаживающему эффекту. Возрастные изменения лица и шеи также в фокусе, с учетом индивидуальных особенностей и состояния кожи. От синяков под глазами до возрастных грыж, хирурги предлагают различные методы, от блефаропластики до малоинвазивных процедур, чтобы помочь пациентам достичь желаемого внешнего вида.

Коррекция фигуры и декольте также в тренде, где липосакция и абдоминопластика обещают более четкие силуэты и избавление от лишних жировых отложений. Что касается груди, то естественная форма становится все более популярной, особенно после родов.

Но не все тренды одобряются. Алексанян высказал свои опасения относительно тенденции кукольных черт лица, отмечая, что красота должна быть естественной и гармоничной.

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#женщины
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В Подольске спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии
09 февраля 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

«Лечение заняло 3 года»: Подольские врачи спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии и метастазами. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 2020 году мужчина попал в больницу с разрывом опухоли толстой кишки. Позже у него были обнаружены метастазы в печени в запущенной IV стадии. В этом году его привезли на заключительную операцию лечения.

«Заключительным этапом был применён метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели ещё два курса химиотерапии и выполнили хирургическую операцию по удалению последнего очага в печени. В настоящее время пациент полностью избавлен от метастазов», — поделился завотделения торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Стоит отметить, что последнего этапа лечения у мужчины произошла ремиссия и теперь он находится под наблюдение врача-онколога.

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Врачи рассказали о трех эффективных средствах от прыщей
Малышева и Продеус: печень трески – лучшее средство от прыщей
09 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/fizkes

В программе «Жить здорово!» ведущие Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус поделились секретами борьбы с прыщами.
Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.

Продеус обосновал свои слова, утверждая, что в говяжьей печени содержится микроэлемент, способствующий выработке витамина А, который сдерживает образование кожного сала, питающего бактерии, вызывающие прыщи. Льняное масло, по его мнению, благоприятно влияет на здоровье кожи лица благодаря содержанию жирных кислот омега-3, замедляя развитие воспалительных процессов. Малышева добавила, что печень трески богата витамином D, который может быть полезен для борьбы с прыщами, особенно для людей с недостатком этого вещества.

Эксперты также ранее призвали россиян выбирать гели для душа с глицерином, который помогает увлажнить кожу после мытья, сообщает Lenta.ru.

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#продукты
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#эксперты
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В Подмосковье за год профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей
09 февраля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1,4 млн детей и подростков прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Важность медицинской профилактики отметила первый зампред председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова.

«Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению. В прошлом году профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей», — сказала Стригункова.

Она добавила, что забора о здоровье подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений работы региональных властей.

В министерстве также сообщили, что все результаты профилактических медосмотров детей врачи вносят в электронную систему, так что родитель сможет увидеть данные, открыв цифровую медкарту ребёнка.

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В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых

Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым

В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата
#здравоохранение
#дети
#медосмотр
#подмосковье
#московская область
#светлана стригункова
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В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых
08 февраля 2024, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
По словам Пака, в этом году завершат обновление поликлиники для взрослых. В здании заменят инженерные системы, лифты, перекрытия, усилят фундамент, оконные и дверные проемы.
«Буквально на прошлой неделе я посетил поликлинику. Сейчас готовность объекта – около 50%. Идём по графику», – доложил руководитель муниципалитета.
Пак добавил, что на 2025-2026 годы в Дзержинском запланирован первый за 60 лет ремонт главного корпуса стационара.

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#дзержинский
#поликлиника
#больница
#здравоохранение
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#андроник пак
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Врач Рунихина объяснила необходимость избегать инфекции пожилым
08 февраля 2024, 14:17

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что пожилым необходимо максимально избегать инфекций и обострений хронических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.
«Пожилым людям желательно максимально избегать даже однократного эпизода какой-то острой инфекции или обострения хронического заболевания. Потому что для них это может стать серьёзным испытанием. И привести к значительному ухудшению состояния здоровья, а также развитию старческой астении», — прокомментировала в беседе с «Москвой» 24 Рунихина.

Она рекомендовала людям в возрасте употреблять пищу, богатые витаминами и полезными минералами.

Ранее сообщалось, что 71-летний мужчина из Испании тяжело заболел после «поцелуя» своего питомца – маленькой собачки породы чихуахуа. Выяснилось, что мужчина заболел воспалением лёгких, а также у него случился септический шок. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Daily Mail, медики выяснили, что возможной причиной болезни стала опасная бактерия Pasteurella multocida, которую переносят питомцы.

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#питомцы
#медики
#болезни
#пенсионер
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В Орехово-Зуеве заработали два новых рентген-аппарата
08 февраля 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два цифровых аппарата для рентгена, сменивших устаревшую аналоговую технику, заработали в медицинских учреждениях в Орехово-Зуеве — местном филиале противотуберкулёзного диспансера и поликлинике №3 Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На ремонт кабинетов и покупку двух новых рентген-аппаратов было направлено более 38 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
На каждом из новых рентген-аппаратов в день можно будет проводить до 70 исследований. Как объяснил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников, цифровой аппарат имеет ряд существенных преимуществ. Это и более низкая лучевая нагрузка, и лучшее качество изображений, и доступность результатов в цифровом формате.

Оборудование было закуплено в рамках масштабной областной программы по обновлению медицинской техники.

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#орехово-зуево
#рентген
#медицинское оборудование
#светлана стригункова
#здравоохранение
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В Подмосковье спасли мужчину с практически полностью пораженным желудком
08 февраля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Долгопрудненские врачи спасли 60-летнего пациента с язвой, которая поразила практически весь желудок. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину в больницу доставила скорая с сильными болями в животе и частичной анемией. В ходе осмотра у него обнаружили внутреннее кровотечение, исходившее из язвы желудка.

«После необходимой подготовки мужчина был переведён в отделение реанимации, где ему консервативным путём остановили кровотечение и перелили 1,5 литра крови. Под общим наркозом провели резекцию желудка, то есть почти полностью произвели его удаление, оставив только 1/6 его часть. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта. Операция прошла успешно и заняла 4 часа», - поделился завотделения хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Стоит отметить, что после операции мужчину переведен в реанимацию на внутривенное питание. После стабилизации состояния его перевели в палату.

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#операция
#питание
#больницы
#мужчина
#долгопрудный
#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли беременную пациентку с редкой патологией плаценты
08 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Врастание плаценты выявили врачи Видновского перинатального центра у 30-летней женщины на 34-й неделе беременности, специалистам удалось спасти жизни и здоровье будущей матери, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Врастание плаценты — чрезвычайно опасная патология, она может привести к сильнейшему кровотечению и есть риск не только удаления матки, но и смерти для матери и младенца. Особенность заключалась в том, что врастание произошло на матке без рубца – это очень редкий и трудно диагностируемый случай.

«Мы смогли довести беременность до 37-й недели, после чего сделали кесарево сечение. В ходе операции выяснилось, что плацента вросла в заднюю и переднюю стенки матки. Патологические ткани удалось иссечь, сохранив сам репродуктивный орган», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского центра Ильяс Куликов.

Благодаря врачам у женщины родился здоровый мальчик весом 3 кг и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённый ещё находятся под наблюдением врачей.

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#здравоохранение
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