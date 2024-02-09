Не теряться и не врать. Педиатр Новикова рассказала, как подготовить ребёнка к больнице

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Госпитализация детей зачастую становится огромным стрессом не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. О том, что нужно сделать перед отъездом в больницу, и как поддержать своего малыша, рассказала заведующая приемным отделением Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Новикова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Специалист отметила, что в экстренной ситуации многие теряются, поэтому нужно сосредоточиться на делах. Во-первых, надо подготовить необходимые для госпитализации документы.
В случае экстренной госпитализации одна из важнейших задач — успокоить ребёнка, объяснить ему происходящее и рассказать, что что будет дальше.
Она добавила, что подбодрить ребёнка перед неприятными процедурами поможет какое-нибудь поощрение — игрушка или наклейка, которую он получит сразу после пройденного испытания. А детей постарше стоит по возможности привлекать к обсуждению медицинских решений: это позволит пациентам почувствовать контроль над происходящим.
Мария Новикова также подчеркнула, что родителям нельзя забывать о себе и своём душевном равновесии, так как от спокойного и уверенного родителя ребёнок сможет получить больше поддержки.
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«Базовый набор документов для плановой госпитализации у нас такой: для ребёнка и сопровождающего нужны результаты флюорографии, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, анализы на отсутствие кишечных инфекций за последние две недели. Последнее – для детей до двух лет и их сопровождающих. Кроме того, необходимо свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, страховой полис, направление на госпитализацию, выписка из медкарты и паспорт одного из родителей или опекуна», — сказала Новикова.
«Можно сказать: «Ты заболел, и поедем в больницу, там тебе станет легче». При этом нельзя обманывать ребёнка, говорить, что укол — это «укусит комарик» или что не будет больно. Потому что ложь разрушает доверие ребёнка, что чревато большими проблемами в дальнейшем», — предупредила врач.
Она добавила, что подбодрить ребёнка перед неприятными процедурами поможет какое-нибудь поощрение — игрушка или наклейка, которую он получит сразу после пройденного испытания. А детей постарше стоит по возможности привлекать к обсуждению медицинских решений: это позволит пациентам почувствовать контроль над происходящим.
Мария Новикова также подчеркнула, что родителям нельзя забывать о себе и своём душевном равновесии, так как от спокойного и уверенного родителя ребёнок сможет получить больше поддержки.
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Лев Каштанов