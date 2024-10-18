Врач Мясников пожаловался на неуважение в комментариях и удалил Telegram-канал

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Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников обнаружил множество неуважительных комментариев в Telegram-канал «Вопросы доктору», который он создал на днях и решил его удалить.
«То, что там бардак и неразбериха — полбеды. Это со временем могло бы структурироваться. Но 70% там просто неуважительных комм. То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что: больше всех надо?!» — пишет Мясников.Telegram-канал «Вопросы доктору» известный врач создал 14 октября.
Ранее Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей. По его словам, это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей.
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