Мясников раскрыл замены ушедшим из России антибиотикам

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.
«Эритромицин, кларитромицин в части их антибактериального спектра спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда. Такими, как Амоксициллин и другими. То, что не покрывает или устойчиво к амоксициллинам и так далее, прекрасно заменяется доксициклином, не говоря уже о фторхиналона», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А до этого начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева рассказала об активно проходящей в городе кампании по вакцинации населения от гриппа.
«Кампания по вакцинации от гриппа в этом году проходит в Петербурге очень активно. Так, уже сделали прививки 1 млн 840 тыс. человек. Самый активный район – Приморский. Мы используем все возможности для вакцинации, например, открываем передвижные пункты у станций метро. Планируем, что прививочная кампания завершится к концу ноября», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Соловьева.Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков.
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Мелисса Тимофеева