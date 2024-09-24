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Дихлофос могли умышленно добавить в еду отравившимся в Красноярском крае

Доктор Мясников: дихлофос не мог стать причиной отравления в Красноярском крае
24 сентября 2024, 15:25
Фото: iStock/Владимир Песня

Фото: iStock/Владимир Песня

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников удивился, когда узнал, что в крови погибших от отравления в Красноярском крае обнаружен дихлофос. Он посчитал этот факт довольным странным.
Напомним, что в Красноярском крае отравилась целая семья. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом.

По мнению врача, новость о том, что в крови жертв обнаружен дихлофос довольно странная.



«По клиническим описаниям все это вполне подходило под инфекцию, кишечную палочку штамма 0157. Есть еще ряд смертельных болезней, вызывающих такую моментальную картину, особенно опасную для детей. Я думал, что там речь идет о банальной, но да, смертельно опасной токсикоинфекции, с которой мы сталкиваемся ежедневно в продуктах», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, версия отравления детей дихлофосом является странной. Еще более странным он считает попадание такого количества этого вещества в пищу. Мясников предположил, что дихлофос в еду подсыпали.

Специалист напомнил, что многие бытовые химикаты могут стать смертельными при проглатывании. Необходимо держать бытовую химию в отдельном шкафу, чтобы дети не имели к ним доступ, заключил Мясников.

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Создателя сериала «Чикатило» Андреасяна оштрафовали и лишили прав за пьяное вождение
Режиссёра Андреасяна лишили прав и оштрафовали на 30 тыс руб за пьяную езду
24 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/anyaberkut

Режиссёра Сарика Андреасяна лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ещё в мае текущего года создателя сериала «Чикатило» остановили в Москве для проверки документов. Правоохранители почувствовали запах алкоголя, Андреасян стал нервничать.

По результатам проверки в организме режиссера было обнаружено 0,403 промилле. После судебного заседания Андреасян получил штраф.

Ранее сообщалось, что актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Они были пьяные»: как 17-летняя школьница из Карелии исчезла после ссоры с парнем и в чем его заподозрили
24 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock/simpson

17-летняя Ангелина из Карелии бесследно исчезла 18 августа 2024 года в Медвежьегорске. Известно лишь то, что после ссоры с парнем она пошла одна вдоль железнодорожных путей. О том, что могло произойти со школьницей расскажет редакция «Радио 1».

Пропажа школьницы из Карелии


Более месяца правоохранители и родители 17-летней Ангелины разыскивают девочку. В ночь с 17 на 18 августа Ангелина была в гостях у своего молодого человека. По словам парня, утром он, девушка и их друг пошли гулять в лес. По какой причине школьница в итоге осталась одна – неизвестно.

«Парни не могут ничего толком пояснить. Они были пьяные в тот день. После этого Ангелина пошла вдоль железнодорожных путей и, видимо, потерялась», – рассказал изданию «Комсомольская правда» знакомый семьи Ангелины.
Несмотря на долгие поиски, продолжающиеся более месяца, у следователей есть только одно фото, на котором случайно оказалась Ангелина.


Ангелина случайно попала на фото туристов


Примерно в 15:00 18 августа девушка подошла к семейной паре, которая шла с детьми на рыбалку, и попросила их указать направление. Семья утверждает, что в поведении Ангелины не было ничего подозрительного. По их словам, она выглядела спокойной, не проявляла нервозности и не была в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, просматривая снимки, которые показала им семейная пара, родители девочки обнаружили, что на одном из них запечатлена Ангелина, прогуливающаяся вдоль железной дороги.

«Мы обыскали весь район у железной дороги и выяснили, что люди прогуливаются там каждый день на расстояние до 20 километров. Но не нашли ни следов, ни предметов одежды», – сообщают волонтеры, участвующие в поисках.

Ни одна из предполагаемых версий не получила подтверждения: если бы Ангелина столкнулась с дикими зверями, остались бы следы. Также следователи исключают версию похищения несовершеннолетней.

Фото: сайт lizaalert

Полиграф и причастность парня к пропаже


Вскоре правоохранители перестали разрабатывать версию о том, что к пропаже школьницы мог иметь отношение ее избранник, с которым она поссорилась накануне своего исчезновения. Молодой человек прошел тест на полиграфе. Результаты исследования показали, что он действительно не знает о том, где находится Ангелина.

При этом знакомые девочки отказываются верить, что ее парень не причастен к произошедшему. Они указывают на то обстоятельство, что молодой человек не принимает участия в поисках и даже якобы не проявляет никакого сожаления.

Безутешные родители школьницы даже обратились за помощью к местным экстрасенсам. Сразу несколько из них заявили, что девочка находится в доме у взрослого мужчины. Однако эту информацию еще предстоит проверить правоохранителям.

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#школьница
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Производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи
Производитель дихлофоса, следы которого нашли в пробах, разбирается в ситуации
24 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/sudok1

Новосибирский завод по производству дихлофосов сообщил, что в курсе отравления семьи из Красноярского края. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что на данный момент компания собирает необходимую информацию и ждет официального заключения. Согласно информации агентства, в настоящее время запросов со стороны правоохранителей не поступало.

Примечательно, что за 30 лет производства не было зафиксировано случаев смерти от выпускаемой продукции.

Напомним, в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина. Дети скончались в больнице. Взрослые пришли в сознание в понедельник. По их словам, в этот день дом обрабатывался дихлофосом.

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#дети
#семья
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#семьи
#отравление
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В Приморском крае застрелен убивший двух мужчин и 35 собак медведь
24 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь, который убил двоих человек в дачном доме, а также 35 собак в Лучегорске в Приморском крае застрелен. Об этом сообщили в Пожарском муниципальном округе, пишет РИА Новости.
До этого была информация, что в регионе в результате нападения животного погибли отец с сыном в районе Лучегорска. Перед этим хищник задрал пса.

Как сообщалось ранее в Канаде медведь напал на туриста в Альберте неподалеку от перевала Кроуснест. Пострадавший выжил, подав спасателям и полицейским сигнал о бедствии. Как предполагали специалисты, на пострадавшего совершил нападение гризли. О состоянии туриста на тот момент не сообщалось. Уточнялось лишь, что путешественника доставили медикам.

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#приморский край
#медведи
#убийство
#новости
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ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии
SHOT: ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии
24 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ России совместно со ФСИН пресекли захват нижегородской колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в исправительной колонии №6 Нижегородской области злоумышленники планировали напасть на работников учреждения и совершить массовый побег. О планах заключенных стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН.

Согласно информации источника, всех участников заговора обезвредили. Правоохранители задержали минимум четырех организаторов несостоявшегося нападения. В отношении преступников возбуждены уголовные дела.

Напомним, 16 июня в Ростове-на-Дону шесть заключенных выбрались из камеры, взяв в заложники работников СИЗО-1. Позже спецназ штурмовал учреждение, уничтожив террористов.

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#колония
#тюрьма
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В Геленджике четвертый день ищут туриста, пропавшего в море на сапборде
24 сентября 2024, 14:25

Фото: iStock/Anastasija Vujic

В Краснодарском крае уже четвертый день ищут пропавшего туриста Бориса Рылева, который вышел в море на сапборде в районе Джанхота и пропал.
По словам супруги пропавшего мужчины Елены, муж умел обращаться с сапом и пользовался им не в первый раз, однако, выйдя в море, он в какой-то момент пропал из виду.

Супруга мужчины Елена рассказала что ее муж не в первый раз пользовался сапом и умел с ним обращаться. Выйдя в море, он в какой-то момент просто пропал из виду, объяснила женщина.

«Вышел в море на сапе рыбачить. Далеко от берега он никогда не отплывал. На сапе не первый день, опыт нахождения у него есть. Всегда был на виду, тут из вида пропал. Никуда не собирался плыть, подвигов совершать тем более. Что произошло, я не могу комментировать. Он не камикадзе, не экстремал, обыкновенный мужчина, который любит рыбалку», — рассказала Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что поиски мужа идут уже четыре дня, однако пока безуспешно. Также операция затрудняется неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, мужчину унесло в открытое море 22 сентября.

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В Таганроге произошел пожар из-за падения украинского БПЛА
Голубев: на складе лесоматериалов в Таганроге произошел пожар из-за падения БПЛА
24 сентября 2024, 14:12

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Таганорте из-за падения беспилотника ВСУ на склад лесоматериалов произошел пожар. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его информации, спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 200 квадратов.
«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров», — написал глава региона.
Голубев добавил, что огонь повредил крышу склада и четыре припаркованных возле здания машины, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что все источники возгораний после падения украинских дронов ликвидированы в Тихорецком районе Кубани. Местным жителям, которых эвакуировали в гостиницы, разрешили возвращаться домой.

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#машины
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Зюганов высказался о приезде секс-работницы в Госдуму
24 сентября 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился из-за вопроса журналиста о возможном приезде секс-работницы в Госдуму на визит к члену партии Денису Парфенову. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Судя по кадрам, политик разозлился и заявил, что журналист «занимается дерьмом».
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ты был на фронте хоть раз? <...> Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — недовольно высказался Зюганов.
Ранее издание публиковало видео предположительной встречи депутата с проституткой. На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.
«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — писало издание.
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В Можайске задержали двух молодых людей с 3 кг наркотиков
24 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Почти три килограмма синтетических наркотиков обнаружили полицейские в машине, на которой ехали по Минскому шоссе двое 22-летних мужчин — уроженцев Тамбовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«Полицейские остановили автомобиль на территории Можайского городского округа. В багажнике они нашли коробку из-под сабвуфера, в которой свёрток с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета общей массой свыше 2,8 кг», — говорится в сообщении.
В результате лабораторного исследования было установлено, что в составе вещества есть наркотическое средство: альфа-ПВП.

Обоих молодых людей задержали, против них завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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