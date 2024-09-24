Дихлофос могли умышленно добавить в еду отравившимся в Красноярском крае

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников удивился, когда узнал, что в крови погибших от отравления в Красноярском крае обнаружен дихлофос. Он посчитал этот факт довольным странным.
Напомним, что в Красноярском крае отравилась целая семья. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом.
По мнению врача, новость о том, что в крови жертв обнаружен дихлофос довольно странная.
По его словам, версия отравления детей дихлофосом является странной. Еще более странным он считает попадание такого количества этого вещества в пищу. Мясников предположил, что дихлофос в еду подсыпали.
Специалист напомнил, что многие бытовые химикаты могут стать смертельными при проглатывании. Необходимо держать бытовую химию в отдельном шкафу, чтобы дети не имели к ним доступ, заключил Мясников.
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По мнению врача, новость о том, что в крови жертв обнаружен дихлофос довольно странная.
«По клиническим описаниям все это вполне подходило под инфекцию, кишечную палочку штамма 0157. Есть еще ряд смертельных болезней, вызывающих такую моментальную картину, особенно опасную для детей. Я думал, что там речь идет о банальной, но да, смертельно опасной токсикоинфекции, с которой мы сталкиваемся ежедневно в продуктах», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, версия отравления детей дихлофосом является странной. Еще более странным он считает попадание такого количества этого вещества в пищу. Мясников предположил, что дихлофос в еду подсыпали.
Специалист напомнил, что многие бытовые химикаты могут стать смертельными при проглатывании. Необходимо держать бытовую химию в отдельном шкафу, чтобы дети не имели к ним доступ, заключил Мясников.
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Элина Позднякова