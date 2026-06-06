Ортопед назвала самую «вредную» летнюю обувь

06 июня 2026, 09:02

Ортопед Завадская: модные слиперы и мюли опасны для здоровья стоп

Фото: iStock/Kostikova

Стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. Неправильно подобранная обувь мешает ей справляться с этими задачами и может провоцировать ортопедические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская.