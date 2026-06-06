Ортопед назвала самую «вредную» летнюю обувь
Стопа выполняет опорную, балансировочную, амортизационную и толчковую функции. Неправильно подобранная обувь мешает ей справляться с этими задачами и может провоцировать ортопедические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская.
Слиперы с толстой подошвой обеспечивают отличную амортизацию, но из-за отсутствия жесткого задника стопа становится менее стабильной, что повышает риск травм. Мюли с узким носком выглядят стильно, но давление на переднюю часть стопы может вызвать деформацию пальцев и нарушение кровообращения, что увеличивает вероятность развития hallux valgus и других заболеваний, отметила Завадская.
Она подчеркнула, что обувь на платформе также хорошо амортизирует, но для надежной фиксации стопы важно наличие регулируемых застежек. В противном случае возникает риск травм, а жесткость и высота подошвы могут нарушить естественную биомеханику ходьбы.
Обувь на высоких каблуках повышает нагрузку на стопы, смещая центр тяжести и увеличивая давление на передний отдел. Это может привести к натоптышам, болям, плоскостопию и деформации пальцев. При постоянном ношении такой обуви страдают коленные суставы и позвоночник, что вызывает хронические боли в спине.
Для летнего сезона Завадская рекомендовала выбирать модели с устойчивым каблуком высотой 2–4 см, широким передним отделом, регулируемыми застежками и фиксирующим задником. Дополнительными преимуществами являются ортопедический супинатор, который равномерно распределяет нагрузку, и гибкая нескользящая подошва, обеспечивающая амортизацию и правильный перекат стопы.
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