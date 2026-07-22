В России хотят усилить защиту детей от посягательств через Интернет

22 июля 2026, 00:22

Минцифры предложило усилить защиту детей от посягательств через Интернет

Фото: iStock/spyarm

В России планируют ужесточить правовые меры для защиты несовершеннолетних от преступлений сексуального характера, совершаемых с помощью Интернета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект доктрины, который подготовило Минцифры России совместно с другими ведомствами.





Документ, опубликованный во вторник, направлен на борьбу с киберпреступлениями и предполагает в том числе усиление уголовной ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и свободу детей с использованием Сети.



Кроме того, в рамках инициативы могут создать специальный реестр лиц, осуждённых за подобные преступления против несовершеннолетних, а также предусмотреть для них дополнительные меры контроля, в том числе с применением различных технических средств.



Ранее «Радио 1» передавало, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за ужесточение ответственности для чёрных риелторов. Эти люди, по его мнению, являются «отрыжкой бандитских времён 90-х», и борьба с их преступлениями требует серьёзных мер.