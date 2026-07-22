В МЧС объяснили, почему опасно употреблять алкоголь перед купанием
Алкоголь перед купанием опасен — он повышает вероятность несчастного случая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Московской области.
Спасатели пояснили, что спиртное серьёзно притупляет бдительность и снижает реакцию, из-за чего человек может вовремя не заметить опасность при купании. Более того, алкоголь повышает риск переохлаждения организма в воде и способствует возникновению мышечных спазмов.
В ведомстве напомнили, что купаться разрешается только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и проверено дно. Диких мест с сильным течением, водоворотами и илистым грунтом лучше избегать. При любом происшествии следует немедленно звонить по телефонам 112 или 101.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Набережных Челнах задержали 34-летнего местного жителя, который устроил дебош во дворе жилого дома. Мужчина, на котором было только нижнее белье, прыгал по припаркованным автомобилям.
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