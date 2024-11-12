Тренер Волынкина заявила об опасности передозировки спортивными БАДами

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Тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что чрезмерное употребление и передозировка спортивными БАДами могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая проблемы с почками.
Так, по её словам, заболевание почек может произойти при чрезмерном употреблении витамина D, включённого в состав БАДов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.
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«Перед применением спортивных БАДов, чтобы это было безопасно и невредно для организма, нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Если мы возьмём витамин D и будем потреблять 10 тысяч или 20 тыс. единиц, чтобы восполнить дефицит, могут возникнуть проблемы с почками. Более серьёзные дозировки назначают медицинские специалисты», — прояснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.
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Мелисса Тимофеева