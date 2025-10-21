Эксперт предупредил о последствиях указания ложных данных в резюме

21 октября 2025, 11:43

Фото: istockphoto / fizkes

Работодатели всё чаще сталкиваются с тем, что соискатели при трудоустройстве указывают в резюме недостоверные сведения — неверный возраст, стаж или уровень квалификации. Об этом в интервью RT сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По словам эксперта, кандидаты нередко приукрашивают информацию, рассчитывая повысить шансы на получение должности. Однако большинство несоответствий можно выявить ещё на этапе собеседования или проверки документов.

«Большинство недостоверных фактов легко выявить ещё на этапе собеседований и первичной проверки документов. Данные из паспорта, трудовой книжки, особенно если она электронная, подделать сложно. То же касается и квалификации работника, которая подтверждается дипломом и сертификатами о повышении квалификации», — отметил Хаминский.