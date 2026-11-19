19 ноября 2026, 01:36

В ЮФУ заявили, что не обнаружили скрытых камер в санитарных помещениях вуза

Фото: iStock/sizsus

В санитарных помещениях Южного федерального университета (ЮФУ) не обнаружили скрытых камер и иных устройств для съёмки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных коммуникаций университета.





Ранее в СМИ появилась информация о незаконной съёмке и нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. Утверждалось, что скрытые камеры находятся в женских туалетах нескольких корпусов. Полиция Ростовской области оперативно начала выяснять детали инцидента, чтобы установить достоверность этих сведений.



«По факту проведенной проверки помещений университета скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено», — говорится в заявлении ЮФУ.