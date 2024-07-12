Назван способ определения оптимального количества секса в отношениях

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Большинство людей полагают, что окружающие их люди более сексуально активны, чем они сами, что вызывает тревогу и эмоциональный дискомфорт, заявила секс-коуч Трейси Кокс. Определить нормальное количество секса в отношениях поможет метод, который Кокс рассказала Daily Mail.
По мнению Кокс, первым фактором, определяющим сексуальную активность, является возраст: до 25 лет люди занимаются сексом в среднем 11 раз в месяц; между 25 и 35 годами – 8-9 раз в месяц; после 37 лет – 6-7 раз в месяц.
Следующий фактор – продолжительность отношений. По словам Кокса, в первый год знакомства пары занимаются сексом 146 раз в год, во второй год – 86 раз, а затем это число продолжает снижаться. Кокс объяснила, что это происходит потому, что партнеры привыкают друг к другу и становятся эмоционально ближе.
Коуч также объяснила, что снижение интереса к сексу в целом более выражено у женщин. Мужчины же, напротив, остаются стабильными в этом отношении даже после 20 лет совместной жизни.
Помимо возраста, пола и времени, проведенного вместе, очень важно и качество секса, считает эксперт. По ее словам, чем более захватывающим и приятным является процесс, тем больше вероятность того, что вы захотите его повторить. В то же время она подчеркнула, что совершенно нормально, если сексуальная активность может быть обыденной, скучной или неудачной.
Наконец, Кокс отметила, что сексуальная активность пары зависит от их естественного уровня сексуального желания. Коуч считает, что любая частота интимной близости – это нормально, главное – не отказываться от нее полностью. Она объяснила, что воздержание от сексуальных контактов в течение всего нескольких месяцев может привести к значительному ухудшению отношений между партнерами.
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Следующий фактор – продолжительность отношений. По словам Кокса, в первый год знакомства пары занимаются сексом 146 раз в год, во второй год – 86 раз, а затем это число продолжает снижаться. Кокс объяснила, что это происходит потому, что партнеры привыкают друг к другу и становятся эмоционально ближе.
«Чем ближе вы становитесь к своему партнеру, тем меньше вы его желаете. Уют и связь питают любовь, а не страсть», – говорит Кокс.
Коуч также объяснила, что снижение интереса к сексу в целом более выражено у женщин. Мужчины же, напротив, остаются стабильными в этом отношении даже после 20 лет совместной жизни.
»То, как часто вы занимаетесь сексом в первый год, определяет, как часто вы будете заниматься сексом в дальнейшем», – отмечает коуч.
Помимо возраста, пола и времени, проведенного вместе, очень важно и качество секса, считает эксперт. По ее словам, чем более захватывающим и приятным является процесс, тем больше вероятность того, что вы захотите его повторить. В то же время она подчеркнула, что совершенно нормально, если сексуальная активность может быть обыденной, скучной или неудачной.
Наконец, Кокс отметила, что сексуальная активность пары зависит от их естественного уровня сексуального желания. Коуч считает, что любая частота интимной близости – это нормально, главное – не отказываться от нее полностью. Она объяснила, что воздержание от сексуальных контактов в течение всего нескольких месяцев может привести к значительному ухудшению отношений между партнерами.
Ранее сексолог Александр Теллер рассказал, почему люди прибегают к изменам.
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Александр Климов