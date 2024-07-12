Назван способ определения оптимального количества секса в отношениях

Большинство людей полагают, что окружающие их люди более сексуально активны, чем они сами, что вызывает тревогу и эмоциональный дискомфорт, заявила секс-коуч Трейси Кокс. Определить нормальное количество секса в отношениях поможет метод, который Кокс рассказала Daily Mail.