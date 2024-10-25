Врач Саламатина назвала витамин, дефицит которого влияет на мозг

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Недостаток витаминов в организме человека влияет на общее самочувствие и иммунитет. Поэтому важно знать, какие витамины нам необходимы осенью и как можно предотвратить авитаминоз.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что авитаминоза в прямом смысле этого понятия нет.
По ее словам, у нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D.
Она добавила, что даже в колебании одного недостатка можно чувствовать себя не очень хорошо и здорово.
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«Авитаминоза как такого нет. Обычно это бывает, когда человек либо проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо не хватает какого-то даже одного витамина», — сказала эксперт.
По ее словам, у нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D.
«А он, как гормон, тянет за собой множество разных проблем: ухудшение состояния, депрессия, снижение деятельности мозга, появляется расположенность к вирусным заболеваниям, раздражительность, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета», — объяснила специалист.
Она добавила, что даже в колебании одного недостатка можно чувствовать себя не очень хорошо и здорово.
«Нужно ежедневно употреблять витамины, укреплять свой организм. Накопить с лета невозможно. В машину же вы не два раза в год хороший бензин заливаете, а постоянно. Это длительный, систематический процесс. Нам нужно, чтобы организм вырабатывал нормальные вещества», — сообщила Елена Саламатина.
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Анастасия Бондарева