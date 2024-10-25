Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью

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Перед предстоящей зимой мы часто сталкиваемся с нехваткой витаминов. Некоторые все лето активно потребляют фрукты, ягоды и овощи, а кто-то предпочитает пропить курс мультивитаминных комплексов по осени.
Однако как сделать это грамотно, чтобы все усилия не пропали? И как алкоголь может разрушать витамины, микро- и микроэлементы в организме, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Алкоголь разрушает запасы витаминов и полезных веществ, а также запускает процесс развитие авитаминоза. В основном, вымываются витамины группы В, поскольку они отвечают за самые важные функции в теле человека — от работы эндокринной и нервной систем до состояния сосудов, кожи, волос и ногтей. Помимо этого, от спиртного быстро иссякают запасы магния.
При желании пропить витаминный курс, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стоит отказаться от курения и спиртных напитков, которые могут свести на нет все старания. В областном клиническом наркодиспансере также напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов.
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«Человек, который выпивает, попадет в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ. А их недостаток может усиливать тягу к алкоголю», — рассказал Холдин.
Алкоголь разрушает запасы витаминов и полезных веществ, а также запускает процесс развитие авитаминоза. В основном, вымываются витамины группы В, поскольку они отвечают за самые важные функции в теле человека — от работы эндокринной и нервной систем до состояния сосудов, кожи, волос и ногтей. Помимо этого, от спиртного быстро иссякают запасы магния.
«Необходимо знать, что недостаток витаминов группы В приводит к слабоумию», — отметил врач.Чтобы максимально обогатить организм важно придерживаться простых правил. Стоит уделить внимание рациону питания, добавив в него больше сезонных овощей и фруктов.
При желании пропить витаминный курс, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стоит отказаться от курения и спиртных напитков, которые могут свести на нет все старания. В областном клиническом наркодиспансере также напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов.
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Алина Юрчак