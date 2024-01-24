Врач рассказала. зачем пожилым людям нужно есть халву

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Пожилым людям нужно есть халву, так как в ней содержатся нужные здоровью компоненты.
О пользе этого лакомства рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24». Врач напомнила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, миндальная, льняная и кунжутная. Каждый вид содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника. В подсолнечной халве содержится много витамина E, который помогает замедлить строение, и сдерживает развитие болезней сердечно-сосудистой системы. Арахисовый продукт содержит кремний, полезный для здоровья кожи, костей, зубов. Халва из кунжута богата кальцием, а миндальная — магнием.
«Кунжут – богатейший источник кальция. Мы привыкли, что этот элемент связан с продуктами животного происхождения. Но здесь кальций можно получить именно из растительной пищи. Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — пояснила врач.
Соломатина обратила внимание, что людям страдающим от сахарного диабета, инсулинорезистентности и лишнего веса не стоит употреблять халву.
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