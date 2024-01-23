Доктор призвала есть на завтрак испанские тосты для мужского и женского здоровья

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Подсушенный цельнозерновой хлеб может стать отличным вариантом для завтрака. Об этом «Радио 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва.
«Испанцы берут цельнозерновой хлеб, подсушенный с вечера, и утром на один из них выкладывают болгарский перец и томат, приготовленные на гриле. Эти продукты являются источником ликопина – очень полезного антиоксиданта как для мужского, так и для женского здоровья. На другой кусочек хлеба они кладут авокадо, удобряют оливковым маслом, соком лимона или кладут кусочек слабосоленой сёмги, – полезный источник белка», — сказала диетолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова