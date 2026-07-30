Врач назвала причину постотпускного синдрома

30 июля 2026, 16:33

Психотерапевт Крашкина: постотпускной синдром связан с активацией стресс-системы

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Депрессивное настроение на работе после возвращения из отпуска связано с активацией стресс-системы организма. Об этом заявила психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.