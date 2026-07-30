Врач назвала причину постотпускного синдрома
Депрессивное настроение на работе после возвращения из отпуска связано с активацией стресс-системы организма. Об этом заявила психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, после отпуска на работе часто возникает стресс, так как организм резко переключается из режима отдыха в режим нагрузки.
Врач пояснила, что за время отпуска у человека меняются общение, сон, питание, физическая активность и даже гормональный фон. А рабочий ритм требует собранности, дисциплины и эмоциональной устойчивости.
Специалист также отметила, что во время отпуска обычно снижается уровень внутреннего напряжения, а после выхода на работу снова растут требования, дедлайны и количество решений, которые нужно принимать каждый день.
Развитие постотпускного синдрома на гормональном уровне связано с активацией стресс-системы. У человека может повышаться уровень кортизола, что усиливает раздражительность и утомляемость.
Если отпуск проходил в другом часовом поясе или сбился режим, адаптация становится еще сложнее, заключила эксперт.
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