Россиянам раскрыли сокращающие жизнь продукты

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
«Сладости, джемы, варенье, выпечка, пиво с высоким гликемическим индексом, из-за чего они повышают уровень глюкозы в крови. Энергетическая нагрузка от этих продуктов сваливается на человека как ушат воды, и он не может с ней справиться, поэтому выбрасывает большое количество инсулина. Остатки этой энергии уходят в жировой запас», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
В итоге при избыточном количестве жира в организме у человека развивается атеросклероз, что негативно влияет на здоровье и продолжительность жизни, добавила врач.
Также количество лет сокращают трансжиры: фастфуд, картошка, красное мясо, маргарин.
Кроме этого, Елена Соломатина назвала продукты-рекордсмены по содержанию витамина С. К ним она отнесла отвар шиповника, квашеную капусту, жёлтый болгарский перец и чёрную смородину.
«В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается», — уточнила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
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