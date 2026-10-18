Врач назвала самый полезный для сердца орех

18 октября 2026, 16:05

Диетолог Лазуренко: грецкие орехи помогут поддержать здоровье сосудов и сердца

Фото: iStock/Yingko

Грецкие орехи являются наиболее полезными для сердца и сосудов. Об этом заявила диетолог, эндокринолог и эксперт телеканала «Доктор» Наталья Лазуренко.