Врач назвала самый полезный для сердца орех
Грецкие орехи являются наиболее полезными для сердца и сосудов. Об этом заявила диетолог, эндокринолог и эксперт телеканала «Доктор» Наталья Лазуренко.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, грецкие орехи содержат много альфа-линоленовой кислоты и растительной омега-3 жирной кислоты — веществ, которые помогают держать холестерин под контролем.
специалист отметила, что грецкий орех богат селеном — микроэлементом, необходимым для работы щитовидной железы и обмена веществ, — а также полифенолами и клетчаткой. Эти компоненты снижают уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови и поддерживают состояние сосудов. Кроме того, он и уменьшают воспаление, которое является главным триггером атеросклероза.
Лазуренко привела в пример исследования, которые доказали, что люди, которые часто едят грецкие орехи, реже страдают ишемической болезнью сердца. В одном из анализов ежедневная порция в 25 граммов пять раз в неделю ассоциировалась с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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