Назван главный убийца печени

18 октября 2026, 11:59

Гастроэнтеролог Дворянкин назвал алкоголь главной угрозой для печени

Фото: iStock/Shidlovski

Главным фактором риска заболеваний печени является алкоголь. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Иван Дворянкин.