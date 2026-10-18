Назван главный убийца печени
Главным фактором риска заболеваний печени является алкоголь. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Иван Дворянкин.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, если пить спиртное часто и в больших количествах, оно может повреждать печень. В результате растет вероятность алкогольной болезни органа, фиброза, цирроза и рака. При этом безопасной дозы спиртных напитков, которую можно назвать таковой для всех, нет — особенно это касается людей с имеющимися заболеваниями печени.
Чтобы сохранить здоровье органа, специалист посоветовал свести употребление спиртного к минимуму, а при наличии заболеваний печени отказаться от него совсем. Гастроэнтеролог отметил, что высокая цена и известный бренд не делают напиток безопаснее: вред прежде всего наносит входящий в его состав этиловый спирт. Более того, алкоголь может усиливать токсическое воздействие некоторых лекарств на печень, заключил Дворянкин.
Ранее врач Дарья Подчиненова предупредила об опасности растирания спиртом или водкой при простуде.
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