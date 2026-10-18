Врач предупредила об опасности растирания спиртом или водкой при простуде

18 октября 2026, 06:28

Врач Подчиненова: Растирание спиртом при простуде чревато перегревом внутренних органов

Фото: iStock/Mindstyle

Растирание спиртом или водкой при простуде может быть опасным, особенно для детей. Об этом рассказала в беседе с ТАСС замдиректора Института медицины и медтехнологий Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор медицинских наук Дарья Подчиненова.