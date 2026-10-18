Врач предупредила об опасности растирания спиртом или водкой при простуде
Растирание спиртом или водкой при простуде может быть опасным, особенно для детей. Об этом рассказала в беседе с ТАСС замдиректора Института медицины и медтехнологий Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор медицинских наук Дарья Подчиненова.
Некоторые семьи до сих пор прибегают к известному методу народной медицины, считая его простым, доступным и действенным. Подчиненова объяснила, что на самом деле он даёт лишь кратковременный охлаждающий эффект за счёт испарения, но внутреннюю температуру не снижает. Спирт вызывает спазм периферических сосудов, нарушает теплоотдачу и может способствовать перегреву внутренних органов.
Для детей последствия особенно серьёзны. Иногда после растирания такими средствами у несовершеннолетних даже случаются тяжёлые алкогольные отравления. Детская кожа активнее впитывает вещества, поэтому алкоголь быстрее и в большем объёме попадает в кровоток. В итоге такой способ не приносит ожидаемого лечебного эффекта и создаёт реальную угрозу здоровью.
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