Врач объяснила, как менопауза влияет на здоровье
С наступлением менопаузы женщина неизбежно проходит через непростой период, когда меняются самочувствие, настроение и фигура. Об этом рассказала врач-эндокринолог Ирина Ленькина.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, хотя бы один признак климакса наблюдают 97% женщин. Среди самых частых — проблемы со сном, перепады настроения, упадок сил и набор веса, вызванные гормональной перестройкой. Специалист обратила внимание на то, что жировая ткань не просто увеличивается: она перераспределяется, откладываясь преимущественно в области живота, а не на ягодицах и бедрах. Именно такой жир выделяет соединения, которые вызывают воспаление и снижают чувствительность клеток к инсулину.
Как следствие, в период менопаузы возрастает вероятность развития сразу нескольких недугов — диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач. Нередко они возникают не по отдельности, а одновременно, и специалисты называют это менопаузальным метаболическим синдромом. Справиться с ним без своевременной помощи медиков чаще всего практически невозможно.
Помимо заместительной гормональной терапии, которая помогает смягчить симптомы и снизить риски, применяются и иные методы. Изначально их разрабатывали для лечения диабета, однако они показали эффективность и против ожирения. Если добавить их к гормональной терапии, потеря веса идет быстрее, а проявления менопаузы переносятся легче: приливов становится меньше, сон — лучше, а эмоциональный фон — стабильнее.
«Среди них — немедикаментозные и негормональные средства, а также использование лекарств, которые раньше в этой области не применялись. Речь идет о препаратах из класса агонистов GLP-1. В России это, например, "Седжаро"», — отметила собеседница издания.Она подчеркнула, что женщинам старше 45 лет такие препараты назначают строго по показаниям и под контролем врача. При этом одни лекарства не решают проблему полностью: они эффективны в сочетании со здоровым рационом, физической нагрузкой и, при необходимости, гормональной терапией.