Врач объяснила, как менопауза влияет на здоровье

18 октября 2026, 07:37

Эндокринолог Ленькина: набор веса при менопаузе может привести к диабету

Фото: iStock/demaerre

С наступлением менопаузы женщина неизбежно проходит через непростой период, когда меняются самочувствие, настроение и фигура. Об этом рассказала врач-эндокринолог Ирина Ленькина.





По ее словам, которые приводит Lenta.ru, хотя бы один признак климакса наблюдают 97% женщин. Среди самых частых — проблемы со сном, перепады настроения, упадок сил и набор веса, вызванные гормональной перестройкой. Специалист обратила внимание на то, что жировая ткань не просто увеличивается: она перераспределяется, откладываясь преимущественно в области живота, а не на ягодицах и бедрах. Именно такой жир выделяет соединения, которые вызывают воспаление и снижают чувствительность клеток к инсулину.



Как следствие, в период менопаузы возрастает вероятность развития сразу нескольких недугов — диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач. Нередко они возникают не по отдельности, а одновременно, и специалисты называют это менопаузальным метаболическим синдромом. Справиться с ним без своевременной помощи медиков чаще всего практически невозможно.



Помимо заместительной гормональной терапии, которая помогает смягчить симптомы и снизить риски, применяются и иные методы. Изначально их разрабатывали для лечения диабета, однако они показали эффективность и против ожирения. Если добавить их к гормональной терапии, потеря веса идет быстрее, а проявления менопаузы переносятся легче: приливов становится меньше, сон — лучше, а эмоциональный фон — стабильнее.