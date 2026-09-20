Врач назвала самую полезную рыбу

20 сентября 2026, 15:29

Гастроэнтеролог Кашух: лосось является одной из самых полезных рыб

Фото: iStock/Lisovskaya

Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какую рыбу стоит чаще включать в рацион. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».