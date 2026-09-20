Врач назвала самую полезную рыбу
Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какую рыбу стоит чаще включать в рацион. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, выбрать единственную самую полезную рыбу невозможно — каждый вид отличается по составу. Однако одним из лидеров по содержанию ценных веществ она назвала лосось. В нем много омега-3 жирных кислот EPA и DHA, а также белка, витаминов D и B12 и селена. Кроме того, лосось накапливает относительно мало ртути.
Врач пояснила, что омега-3 участвуют в работе сердца, сосудов и нервной системы. Особое значение имеют EPA и DHA, которые человек получает в основном из жирной морской рыбы — лосося, сельди, сардин и скумбрии.
При этом, как подчеркнула доктор, по питательной ценности сельдь и сардины могут соревноваться с лососем: в них тоже много белка и омега-3. Сардины обычно едят целиком вместе с размягченными косточками, благодаря чему они становятся источником кальция. Также полезно включить в рацион атлантическую скумбрию, заключила Кашух.
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