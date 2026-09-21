В Роскачестве назвали последствия для организма при отказе от углеводов

21 сентября 2026, 16:37

Роскачество: Углеводы — энергия для мозга и нервной системы

Фото: istockphoto/Jelena990

Полный отказ от углеводов может нанести вред здоровью, поскольку они являются основным источником энергии для мозга и нервной системы. Об этом 21 сентября сообщили в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.





Как пояснили специалисты, при дефиците глюкозы у человека снижается концентрация внимания, появляются слабость и раздражительность, пишут «Известия». Углеводы обеспечивают работу мышц и внутренних органов, участвуют в регуляции обмена веществ, синтезе гормонов, а также помогают усвоению белков и жиров.



Средняя суточная норма потребления углеводов для взрослого человека составляет около 300 г. При этом эксперты подчеркивают, что ключевое значение имеет качество продуктов. Основу рациона должны составлять сложные углеводы, обеспечивающие длительное насыщение: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. В день рекомендуется съедать не менее 400 г овощей и фруктов, а также 25 г пищевых волокон.



Особое внимание в Роскачестве советуют уделить ограничению свободных сахаров, которые содержатся в газировке, сладостях, меде и соках. Их доля не должна превышать 10% от общей суточной калорийности, поскольку такие продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать принцип «здоровой тарелки» для контроля рациона.





«При составлении тарелки половину объема стоит отводить овощам, четверть — белковой части, и еще четверть — углеводам, желательно из цельных источников», — советуют специалисты.