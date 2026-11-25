25 ноября 2026, 09:31

Врач Медведева: бледность и выпадение волос могут указывать на дефицит железа

Фото: iStock/Kostikova

Бледная кожа, выпадение волос и ломкость ногтей могут указывать на недостаток железа в организме. На эти признаки обратила внимание врач-эндокринолог, эксперт компании Solgar Екатерина Медведева.