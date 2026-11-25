Врач назвала внешние признаки нехватки железа
Бледная кожа, выпадение волос и ломкость ногтей могут указывать на недостаток железа в организме. На эти признаки обратила внимание врач-эндокринолог, эксперт компании Solgar Екатерина Медведева.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что по одной внешности нельзя определить уровень железа. Подобные изменения встречаются при разных состояниях, поэтому для оценки необходимы анализы.
В соцсетях признаки дефицита связывают с выражением «ферритиновое лицо». Медведева отметила, что такого диагноза в медицине нет. Темные круги под глазами она посоветовала не считать признаком низкого ферритина: чаще их появление связано с особенностями строения лица и состоянием кожи.
Железо необходимо для энергетического обмена и обновления тканей. При его нехватке может нарушиться рост волос и измениться структура ногтей.
О запасах микроэлемента позволяет судить уровень ферритина. Его снижение может предшествовать падению гемоглобина, поэтому нормальный общий анализ крови не исключает дефицит. Для обследования врач назначает оба исследования, а при необходимости проверяет уровень С-реактивного белка. Это помогает учесть влияние воспаления, на фоне которого ферритин иногда повышается.
По словам Медведевой, недостаток железа чаще встречается у женщин из-за менструальных кровопотерь и беременности. В группу риска входят дети в период роста, доноры, спортсмены и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно важно выяснить причину дефицита у женщин после менопаузы и мужчин старшего возраста.
Поддерживать уровень железа помогает разнообразное питание с мясом, рыбой и бобовыми. Витамин С улучшает усвоение микроэлемента из растительной пищи, тогда как чай и кофе во время еды затрудняют его всасывание.
Самостоятельно принимать препараты железа врач не советует. Специалист поможет подобрать лечение и установить причину дефицита, чтобы снизить риск его повторного появления.
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