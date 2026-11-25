25 ноября 2026, 09:16

Ученая Сабурова: бег в летних кроссовках зимой грозит нарушением кровообращения

Фото: iStock/Peppersmint

Летние кроссовки могут сдавливать стопу во время зимней пробежки и провоцировать травмы ногтей, предупредила доцент Института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена Екатерина Сабурова. Об этом сообщает «Газета.Ru».