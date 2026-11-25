Ученая назвала риски бега зимой в летних кроссовках
Летние кроссовки могут сдавливать стопу во время зимней пробежки и провоцировать травмы ногтей, предупредила доцент Института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена Екатерина Сабурова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, во время бега пальцы ног расходятся, а стопа иногда отекает. Слишком тесная обувь сдавливает сосуды и может нарушить чувствительность. Для холодного сезона Сабурова советует выбирать кроссовки на 0,5–1 размер больше обычного и оставлять 0,5–1 см свободного пространства.
Еще одну опасность представляет подошва летней обуви. На морозе резина становится жестче и хуже сцепляется с поверхностью. Это повышает риск падения.
Для зимних тренировок эксперт рекомендует кроссовки с морозостойкой подошвой и выраженным протектором. На утоптанном снегу глубина рисунка должна составлять от 4 мм, на рыхлом — от 6 мм. На льду дополнительное сцепление обеспечат шипы.
При температуре около нуля Сабурова советует надевать три слоя одежды: синтетическое термобелье, тонкую флисовую кофту и легкую куртку для защиты от ветра. От хлопка лучше отказаться: он впитывает пот, а влажная ткань способствует охлаждению.
Перед началом пробежки в экипировке должно быть немного прохладно. Если одеться слишком тепло, во время движения человек вспотеет. При остановке, например на светофоре, мокрая одежда усилит потерю тепла.
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