Врач указал на опасность популярных препаратов для снижения веса

07 ноября 2026, 12:25

Врач Никитский: средства для снижения веса могут повысить риск осложнений

Фото: istockphoto/Gumpanat

Популярные средства для снижения веса способны повлиять на подготовку к операции и повысить риск опасного осложнения во время анестезии. Об этом свидетельствует случай с молодой пациенткой, у которой во время введения в наркоз началась рвота, и содержимое желудка попало в дыхательные пути. Такое состояние называется аспирацией и может привести к тяжёлым последствиям.





Одним из ключевых вопросов при разборе этого случая стал приём препаратов для снижения веса. Как объяснил в комментарии RuNews24.ru к.м.н., практикующий детский хирург Михаил Никитский, некоторые лекарства на основе семаглутида способны замедлять опорожнение желудка. Поэтому даже после соблюдения привычных рекомендаций по голоданию перед операцией в желудке может оставаться содержимое.





«Для анестезиолога принципиально важно понимать, какие препараты принимает пациент. Средства на основе семаглутида влияют на работу желудочно-кишечного тракта, и это необходимо учитывать при планировании анестезии. Если содержимое желудка попадёт в дыхательные пути, возникает риск аспирационного повреждения лёгких, в том числе аспирационной пневмонии», — пояснил врач.

«Перед наркозом нужно честно рассказать врачу обо всех лекарствах и инъекциях, включая препараты для снижения веса. Не следует самостоятельно отменять их или менять схему приёма. Важно заранее обсудить с анестезиологом подготовку к операции и следовать его рекомендациям», — подчеркнул Никитский.