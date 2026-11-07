Врач указал на опасность популярных препаратов для снижения веса
Популярные средства для снижения веса способны повлиять на подготовку к операции и повысить риск опасного осложнения во время анестезии. Об этом свидетельствует случай с молодой пациенткой, у которой во время введения в наркоз началась рвота, и содержимое желудка попало в дыхательные пути. Такое состояние называется аспирацией и может привести к тяжёлым последствиям.
Одним из ключевых вопросов при разборе этого случая стал приём препаратов для снижения веса. Как объяснил в комментарии RuNews24.ru к.м.н., практикующий детский хирург Михаил Никитский, некоторые лекарства на основе семаглутида способны замедлять опорожнение желудка. Поэтому даже после соблюдения привычных рекомендаций по голоданию перед операцией в желудке может оставаться содержимое.
«Для анестезиолога принципиально важно понимать, какие препараты принимает пациент. Средства на основе семаглутида влияют на работу желудочно-кишечного тракта, и это необходимо учитывать при планировании анестезии. Если содержимое желудка попадёт в дыхательные пути, возникает риск аспирационного повреждения лёгких, в том числе аспирационной пневмонии», — пояснил врач.Особенность ситуации в том, что пациент может не считать препарат для похудения лекарством, о котором обязательно нужно предупредить анестезиолога. Особенно если он принимает его самостоятельно, не связывает с предстоящей операцией или опасается, что вмешательство перенесут.
Однако умолчание не помогает избежать осложнений, а лишает медицинскую команду возможности заранее оценить риски и выбрать безопасную тактику. Приём семаглутида сам по себе не означает, что наркоз противопоказан. Решение зависит от конкретного препарата, дозировки, сроков последнего введения, симптомов со стороны пищеварительной системы и характера операции.
«Перед наркозом нужно честно рассказать врачу обо всех лекарствах и инъекциях, включая препараты для снижения веса. Не следует самостоятельно отменять их или менять схему приёма. Важно заранее обсудить с анестезиологом подготовку к операции и следовать его рекомендациям», — подчеркнул Никитский.Главный вывод: даже если операция плановая, а самочувствие хорошее, информация о принимаемых препаратах может иметь принципиальное значение для безопасности пациента. Открытый разговор с анестезиологом — не формальность, а часть подготовки к вмешательству.