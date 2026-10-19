Врач объяснил, когда нужно начинать принимать противовирусные

19 октября 2026, 11:29

Врач Костечко: противовирусные препараты важно принимать в первые дни болезни

Фото: istockphoto / simpson

При ОРВИ и гриппе важно вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, чтобы не упустить время для лечения. Современные противовирусные препараты применяют в первые дни болезни, однако выбор лекарства зависит от возбудителя и состояния пациента.





О том, когда стоит начинать лечение, «argumenti.ru» рассказал врач общей практики Андрей Костечко. Академик РАН Геннадий Онищенко ранее предупреждал, что грипп особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями.



По словам Костечко, ОРВИ обычно развивается постепенно. Сначала проходит инкубационный период — от заражения до появления первых симптомов. При гриппе и риновирусной инфекции он обычно составляет один-два дня, при аденовирусной инфекции может длиться от двух до пяти дней.



Затем наступает продромальный период, когда появляются первые признаки заболевания: першение или боль в горле, насморк, заложенность носа, слабость, озноб и повышение температуры.



Обратиться к терапевту или врачу общей практики необходимо при появлении тревожных симптомов. К ним относятся стойкая температура выше 38,5 °C, одышка, выраженная потливость, кровянистые сгустки в мокроте и эпизоды снижения артериального давления.

«Грамотно провести дифференциальную диагностику, предположить наиболее вероятный возбудитель заболевания и назначить правильное лечение может только специалист», — подчеркнул Костечко.

«Индивидуально корректировать лечение, добавлять антибиотики или другие препараты может только лечащий врач», — резюмировал специалист.