Врач объяснил, когда нужно начинать принимать противовирусные
При ОРВИ и гриппе важно вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, чтобы не упустить время для лечения. Современные противовирусные препараты применяют в первые дни болезни, однако выбор лекарства зависит от возбудителя и состояния пациента.
О том, когда стоит начинать лечение, «argumenti.ru» рассказал врач общей практики Андрей Костечко. Академик РАН Геннадий Онищенко ранее предупреждал, что грипп особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями.
По словам Костечко, ОРВИ обычно развивается постепенно. Сначала проходит инкубационный период — от заражения до появления первых симптомов. При гриппе и риновирусной инфекции он обычно составляет один-два дня, при аденовирусной инфекции может длиться от двух до пяти дней.
Затем наступает продромальный период, когда появляются первые признаки заболевания: першение или боль в горле, насморк, заложенность носа, слабость, озноб и повышение температуры.
Обратиться к терапевту или врачу общей практики необходимо при появлении тревожных симптомов. К ним относятся стойкая температура выше 38,5 °C, одышка, выраженная потливость, кровянистые сгустки в мокроте и эпизоды снижения артериального давления.
«Грамотно провести дифференциальную диагностику, предположить наиболее вероятный возбудитель заболевания и назначить правильное лечение может только специалист», — подчеркнул Костечко.Врач отметил, что ПЦР-диагностика наиболее эффективна в первые три-пять суток заболевания. Некоторые противовирусные препараты также важно начинать принимать в первые дни болезни, однако сроки и выбор средства зависят от конкретной инфекции.
Костечко упомянул ингавирин, а также ацикловир и валацикловир, которые применяют при герпетической инфекции. При тяжёлой форме коронавирусной инфекции в определённых случаях может использоваться молнупиравир. Эти препараты предназначены для разных показаний, поэтому самостоятельно выбирать их по общим симптомам не следует.
«Индивидуально корректировать лечение, добавлять антибиотики или другие препараты может только лечащий врач», — резюмировал специалист.