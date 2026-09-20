Врач объяснил причины осенней хандры
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал о причинах осенней подавленности и сниженной активности. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», это явление связано не только со сменой сезона, но и с перестройкой организма.
Специалист отметил, что осенняя хандра является ярким примером того, что самочувствие нельзя оценивать в одностороннем порядке. В это время года происходят изменения в продолжительности светового дня, режиме сна, физической активности и пищевых привычках, а нервная система, сон, гормональный баланс и уровень энергии взаимосвязаны.
Первая причина подавленности заключается в сокращении дневного света: люди выходят из дома затемно и возвращаются в темноте, что влияет на их циркадные ритмы, синхронизирующие сон и бодрствование. Таким образом, изменение светового режима может негативно сказаться на самочувствии.
Также осенью часто сбивается привычный график сна. Летом люди ложатся спать позже из-за длинного дня, а с наступлением холодов режим меняется, и организму требуется время для адаптации. В результате возникает ощущение недостатка отдыха.
Снижение физической активности — еще один фактор. Холодная погода, дожди и короткие дни уменьшают количество прогулок и физической активности, что приводит к усталости и снижению энергии. Кроме того, осенью многие начинают тянуться к более калорийной и теплой пище, такой как выпечка и жирные блюда. Пятая причина — увеличение рабочей нагрузки: в сентябре многие возвращаются к полноценному графику работы.
Читайте также: