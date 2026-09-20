Врач объяснил причины осенней хандры

20 сентября 2026, 08:37

Врач Маматов: осенняя хандра происходит по пяти причинам

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал о причинах осенней подавленности и сниженной активности. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», это явление связано не только со сменой сезона, но и с перестройкой организма.