Диетолог Чижикова назвала самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе

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В Новый год не рекомендуется закусывать алкоголь бутербродами с икрой и другими жирными продуктами.
Об этом говорит врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Вредные сочетания продуктов на новогоднем столе она перечислила «Ленте.ру».
По словам врача, в науке не существует понятия «несочетаемых» продуктов, но есть общие рекомендации по сбалансированному питанию. По словам диетолога, праздничный стол может стать испытанием для здоровья, ведь очень сложно удержаться от переедания. .
Диетолог призывает помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи с алкоголем может привести к серьёзным последствиям вплоть до обострения хронических заболеваний.
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По словам врача, в науке не существует понятия «несочетаемых» продуктов, но есть общие рекомендации по сбалансированному питанию. По словам диетолога, праздничный стол может стать испытанием для здоровья, ведь очень сложно удержаться от переедания. .
«Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью. Лучше отказаться от закусывания алкоголя жирными закусками вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов», -говорит Анастасия Чижикова. врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетологНе нужно смешивать на одной тарелке слишком много блюд, чтобы избежать проблем с пищеварением. Также стоит помнить о том, что не нужно смешивать разные виды алкоголя.
«Чтобы меньше выпить, можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда», —говорит Чижикова.Читайте также:
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Мария Фирсова