Россиянкам дали советы по уходу за кожей в осенний период

19 сентября 2025, 18:27

Косметолог Индилова: осенью важно правильно очищать кожу лица

Фото: iStock/g-stockstudio

Осенью особое внимание стоит уделить восстановлению, питанию и решению проблем кожи лица. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Института пластической хирургии и косметологии Наталья Индилова.





По её словам, в осенний период кожа восстанавливается после летнего солнца и готовится к холодам. И в это время могут обостриться многие кожные заболевания, такие как атопический дерматит, себорейный дерматит и герпес.



Косметолог отметила, что осенью важно правильно очищать кожу, необходимо отказаться от агрессивных гелей для умывания в пользу мягких пенок и крем-гелей с увлажняющими компонентами. Для восстановления кожи также подойдут пептиды и ниацинамид, которые выравнивают тон и помогают заживлению.





«Также осенью рекомендуется использовать более насыщенные кремы с церамидами, маслами, пантенолом и аллантоином. Натуральные увлажняющие факторы, входящие в состав этих кремов, помогут коже адаптироваться к перепадам температур и сухости», — посоветовала Индилова в разговоре с «Известиями».

